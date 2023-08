TSV Emmering: Erster Punkt bei Keeper-Kuriosum

Teilen

Keine Bruchlandung hinlegen, sondern die richtige Balance suchen der TSV Emmering und (grün) Michael Niedermaier in der laufenden Kreisliga-Spielzeit. Von der Bezirksliga wird am Pfarrbach nicht gesprochen. © stefan rossmann

„Immerhin ein Punkt.“ Nicht euphorisch, aber doch einigermaßen zufrieden kommentierte Emmerings Pressesprecher Christian Breu den ersten Punktgewinn in diesem Spieljahr nach dem torlosen Remis beim ASV Au.

Emmering – Nach der abgebrochenen Partie gegen Griesstätt und der hohen Niederlage in Brannenburg ergatterte die Mannschaft von TSV-Trainer Christian Kramlinger damit den ersten Kreisliga-Punkt.

Mit einem kuriosen Problem musste sich der Übungsleiter schon einen Tag vor der Begegnung herumschlagen. Andreas Kleingütl verletzte sich am Samstag beim Spiel der Reserve, auch die weiteren Torhüter Tobias Schütze, Simon Ametsbichler und der in der Not aushelfende Fußballrentner Hans Deinzer standen ebenfalls nicht zur Verfügung. Deshalb rückte mit Christoph Kirchlechner ein etatmäßiger Feldspieler zwischen die Pfosten und durfte sich am Ende über eine Partie ohne Gegentreffer freuen.

Als „richtig zach“ titulierte Breu den Spielverlauf über 90 Minuten bei 35 Grad Sommerhitze. Trotzdem wirkte der Emmeringer Gast zunächst agiler und kam zu ersten Chancen von Thomas Leykam und Michael Niedermaier. Der dann lange Zeit durchhängende Kick hätte eigentlich in der Schlussphase in einen Sieg für Au münden müssen. Doch bei zwei Großchancen nach Querpässen trafen die Hausherren das eigentlich leer stehende Tor nicht.

„Die Einstellung war deutlich besser als zuletzt. Es hat sich keiner hängen lassen“, Breu betonte nach der Partie die positiven Aspekte, auch wenn Emmering weiter auf den ersten Sieg und einen Torerfolg wartet.

TSV Emmering: Kirchlechner Ch., Voglsinger, Niedermaier J. + M., Hanslmayer, Wimmer, Spötzl, Breu, Tuscher, Riedl, Leykam, Oeckl, Köck.