„Es ist ganz schön abgegangen“ - Moosach gewinnt spektakuläre Partie

A-Klasse 6 kompakt

von Redaktion Ebersberg schließen

Sieben Tore und ein Platzverweis. Über mangelnde Unterhaltung konnten sich die Zuschauer der Partie Moosach gegen Haar jedenfalls nicht beklagen.

RW Oberföhring – SC Baldham-Vat. III 2:2

Ein wenig angefressen war Co-Trainer Florian Berger, als er feststellte, dass er nur mit elf Spielern gegen den FC RW Oberföhring II antreten muss. Nach dem Spiel überwogen allerdings die positiven Emotionen beim Verantwortlichen des SC Baldham-Vaterstetten III. „Dieser Punkt fühlt sich für mich heute wie ein Dreier an. Was wir zu elft kämpferisch geleistet haben, war wirklich gut.“ Nach 20 Minuten lagen die Gäste durch Tore von Lukas Sassenbach und Florian Mundle in Führung (15./21.). Kurz vor der Halbzeit sei aber die Lücke zwischen Viererkette und Mittelfeldreihe zu groß gewesen (2:2, 42./44.). Weil sich sein dezimierter Kader in der zweiten Hälfte mit allen Mitteln gegen die Münchner wehrte, war Berger „richtig happy“. Der anfängliche Ärger war vergessen.

jpi

SCBV III:Tutal, Latif, Mundle, Wiester, Zirngibl, Rossmann, Kovac, Maier, Andre, Sassenbach, Berger.

TSV Moosach – TSV Haar 4:3

Sieben Tore und ein Platzverweis. Da musste auch Moosachs Trainer Tobias Seiler hinterher schmunzeln: „Es ist ganz schön abgegangen. Da war aber auch Unruhe drin.“ Aus seiner Sicht unnötig, denn die Heimelf lag durch Tore von Lukas Goblitschke (6.) und Roger Alba Bataller (15.) 2:0 in Front. „Das haben wir aber nicht routiniert runter gespielt, sondern um die zwei Gegentreffer gebettelt“, kritisierte Seiler. Umso wichtiger für Moosach, dass sich Neuzugang Janik Richter (19) unmittelbar nach dem 2:2-Ausgleich mit seinem Debüt-Treffer einfügte (51.). „Er trainiert seit zwei Wochen mit und wird bis Winter bleiben“, freute sich Seiler noch mehr darüber, dass Flo Mayr nach hartem Einsteigen von Volkan Alpaslan weitermachen konnte. Der verdienten Roten Karte (68.) ließ Peter Hoyer das 4:2 folgen (70.), sodass der dritte Treffer von Matthias Regiert nicht mehr ins Gewicht fiel (78.).

jpi

Moosach:Hoffmann, Aicher, Batalleer, Huber, P. Hoyer, Goblitschke, Mayr, Mäusl, Willems, Niebler, Richter; Steinbrück, Koller, Lederer, Schwägerl, Stürzer, D. Hoyer.

TSV Feldkirchen – SV Anzing II 3:3

„Wir nehmen den Punkt gerne mit, haben ihn aber nicht verdient.“ Anzings Trainer Michael Weiß konnte sich nicht beruhigen. Dabei hatte die Partie zunächst glücklich für den SVA II begonnen, als Feldkirchens Dominik Fietz ins eigene Netz traf (30.). Doch dann drehte die Heimelf das Spiel bis zur Pause durch Deniz Balik (36.) und Nevin Oworu (40.) zu einem 2:1. In dieser Zeit war Anzings Schlussmann Deniz Erden der wichtigste Mann auf dem Platz. Weiß lobend: „Er hat uns am Leben gehalten.“ In der Pause besannen sich die Gäste aber darauf, dass sie sich so nicht verkaufen wollten. Und auch wenn Volkan Balik noch das 3:1 erzielte, bewies die SVA-Zweite Moral und Kampfgeist: Jannick Laufer gelang zunächst der Anschlusstreffer (74.), der Ausgleich fiel sechs Minuten später durch Matthias Hausner.

fba

Anzing II: Erden, Finauer (65. Julian Laufer), Vogl, Frank (46. Jannick Laufer), Wünsch, Ruppenstein, Spika, Deifuss, Lezi (77. Daffner), Hausner, B. Hollerith.