„Kreisliga gerade kein Thema!“: SC Baldham tankt Selbstvertrauen trotz Pleite

Teilen

Der SC Baldham-Vaterstetten kämpft gegen den Abstieg: Vier Punkte fehlen aufs rettende Ufer. © st. rossmann

Auch eine Leistungssteigerung konnte den SC Baldham-Vaterstetten nicht vor einer Auswärtspleite bewahren. Beim 2:0 blieben die Punkte beim ESV Freilassing. Der Abstieg kommt drohend näher. Vier Zähler fehlen zum rettenden Ufer.

Vaterstetten – Irrtümlich wurden den Bezirksliga-Fußballern des SC Baldham-Vater-stetten in unserer Vorberichterstattung die beiden Auswärtssiege beim ESV Freilassing aus 2019 (1:0) und 2016 (4:2) unterschlagen. Ein dritter Auswärtserfolg bei den Eisenbahnern in jüngerer Vergangenheit war vor der Samstagspartie jedoch nur bedingt einkalkuliert worden. Vielmehr war von einem „Bonusspiel“ beim Tabellenzweiten die Rede, weshalb sich die Enttäuschung bei Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier nach der 0:2-Niederlage in sachlichen Grenzen bewegte: „Freilassing steht berechtigterweise unter den Top-Drei und ist der verdiente Sieger, weil sie im individuellen Vergleich beider Mannschaften einfach mehr Qualität mitbringen.“

Freilassings Top-Torjäger Albert Deiter ließ seine individuelle Klasse bereits Sekunden nach dem Anpfiff gefährlich aufblitzen. Ein Warnschuss, der den Gästen nach Lämmermeiers Geschmack in der Folgezeit „vielleicht zu viel Respekt“ im Max-Aicher-Stadion einflößte. „Die erste Halbzeit ging klar an Freilassing, weil wir etwas zu verhalten agiert haben“, sah er die Einschläge des ESV-Sturmduos dem Führungstor immer näher kommen. „Deiter und Schmitzberger kannst du nicht komplett rausnehmen, die machen vorne richtig Betrieb.“ Im fünften Versuch veredelte Deiter schließlich einen Steckpass zum 1:0-Halbzeitstand.

In den Katakomben schienen die Gäste ihren Respekt abgeschüttelt zu haben, spielten mit Wiederanpfiff kombinations-, selbstsicherer und torgefährlich auf. „30 Minuten lang waren wir deutlich überlegen und nun der ESV etwas verunsichert“, sah Lämmermeier insgesamt eine deutliche Leistungssteigerung des SCBV verglichen mit dem 0:3 gegen Moosinning. Während sich die Halbchancen auf beiden Seiten häuften, Alpay Özgül jedoch den mitgeeilten Daors Gerguri übersah, oder Roman Krumpholz seine Volleyabnahme im letzten Moment verzog, gelangte Lämmermeier zu der Einsicht: „Die Mannschaft hat sich gut verkauft, gefightet und Druck für den Ausgleich aufgebaut. In unserer Situation fehlen uns aber Glück und letzte Durchschlagskraft.“

Letztere schien dem Aufstiegsaspiranten vorbehalten, der nach einem Konter und Marco Schmitzbergers Kopfballtor die vierte Niederlage in Serie für das Team von Trainer Gedi Sugzda besiegelte. Bei vier Zählern Rückstand auf die Nichtabstiegsränge, „ist die Kreisliga bei uns gerade überhaupt kein Thema“, so Lämmermeier. Die vorläufig noch vier ausstehenden Rettungschancen sollte man nicht unterschlagen. „Da sind drei machbare Gegner dabei. Und wir nehmen aus Freilassing viel Positives mit, worauf wir aufbauen können.“ (Julian Betzl)