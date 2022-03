ESV Freimann gegen TSV Aßling: Remis im Spitzenspiel - Stern und Geißinger-Sowa treffen doppelt

Von: Wolfgang Herfort

Eine intensive Partie ereignete sich zwischen der SpVgg Markt Schwaben Au und dem ESV Freimann. © SRO

Von dem Unentschieden kann sich keine der Mannschaften etwas kaufen. Freimann lässt wichtige Punkte liegen, Aßling verliert den Anschluss an die Tabellenspitze.

Aßling – Die Freude auf Seiten der Aßlinger Fußballerinnen beim Abpfiff der Bezirksligapartie beim ESV Freimann hielt sich in Grenzen. Das 2:2 war nicht unbedingt das, was sich Trainer Laszlo Ziegler und seine Schützlinge im Kampf um die Meisterschaft erhofft hatten. Zwar knöpfte man dem Tabellenzweiten einen Zähler ab, näher an die Spitze brachte das die Büchsenbergerinnen aber nicht. Aßling bleibt auf Rang vier, jetzt acht Punkte hinter Spitzenreiter FC Langengeisling (und mit einem Spiel weniger).

Ziegler war mit der Leistung seiner Spielerinnen aber „sehr sehr zufrieden. Momentan ist einfach nicht mehr drin, wie gegen eine andere Mannschaft ans Maximum zu gehen und zu schauen, was dabei rausspringt.“

Denn die personelle Situation sei immer noch nicht entspannt. Mit Veronika Gründler hatte Ziegler nur eine einzige Wechselalternative auf der Bank. „Erst wenn alle wieder an Bord sind, dann können wir die Fahne anders wehen lassen.“ Bis dahin werde man gar nicht anders können, als von Spiel zu Spiel zu schauen, was möglich ist.

In der ersten Halbzeit häten seine Aßlingerinnen in Freimann „sehr sehr gut gearbeitet“. Ein Missgeschick von Torhüterin Veronika Brandmüller habe zum Gegentor geführt (38.).

„In der zweiten Halbzeit waren wir aktiver“, lobte Ziegler, der sich über den Ausgleich durch Miriam Geißinger-Sowa freute (61.). Doch die zweite „Stern-Stunde“ von Melanie Stern, die bereits das 1:0 des ESV besorgt hatte, brachte den erneuten Rückstand durch eine direkt verwandelte Ecke. Mit viel Willen und Ehrgeiz schafften die Aßlingerinnen das 2:2. Torschützin war erneut Miriam Geißinger-Sowa (87.). (Wolfgang Herfort)