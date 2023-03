Spielverderber Sellmer: ASV Glonn verhindert Ebersberger Heimsieg in Nachspielzeit

Auf Augenhöhe – im Luftkampf wie auf der Anzeigetafel: Der FC Ebersberg (in rot, v.l.) mit Dully Clement, Jan Müller, Marius Ortmann und Fabian Ferralis sowie Glonns (in blau, v.l.) Valentin Hain, Martin Huber und Martin Sellmer. sro © Stefan Rossmann

Das Kellerduell der Fußball-Kreisklasse 6 zwischen dem FC Ebersberg und dem ASV Glonn hat keinen Sieger hervorgebracht. Beide Mannschaften trennten sich mit 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Ebersberg – „Unterm Strich ist es ein gerechtes Ergebnis. Beide Seiten hatten ihre Chancen. Für uns ist nur ärgerlich, dass wir bis zur Nachspielzeit in Führung lagen“, so Roland Grasser nach seinem ersten Pflichtspiel als FCE-Coach.

Nach Ebersberger Vorteilen in der Anfangsphase kamen die Gäste aus Glonn in der zweiten Hälfte zunehmend besser ins Spiel, scheiterten jedoch mehrmals am starken FCE-Torwart Sebastian Frank. „Da haben wir leider viele Möglichkeiten liegen gelassen“, bedauerte Glonns Sprecher Raphael Gartner. Es kam, wie es kommen musste.

Nach einem Fehler im Glonner Spielaufbau machten sich die Ebersberger Riza Terzija und Dominik Pries auf in Richtung gegnerisches Tor. Ein Doppelpass und Terzijas (83.) erfolgreicher Abschluss brachte den FCE auf die vermeintliche Siegerstraße. „Eigentlich war die Nachspielzeit dann schon lange durch. Wir haben auf den Abpfiff gewartet, aber der Schiedsrichter hat einfach weiterlaufen lassen“, ärgerte sich Grasser. Glonns Martin Sellmer (90.+3) nutzte die übrige Zeit und traf aus kurzer Distanz mit seinem starken linken Fuß zum 1:1.

„Der Verlauf war glücklich, aber aufgrund unserer Leistung hatten wir eigentlich sogar mehr verdient. Wir können darauf aufbauen“, bilanzierte Gartner. Für beide Teams geht der Ligabetrieb unter der Woche weiter. (Florian Hennig)

FCE: Frank, Ferralis, Major, Ortmann, Huber, Müller, Terzija, Shabani, Krasniqi, Clement, Pries - Michel, Bajramaj.

ASV: J. Riedl, Mini, Staudinger, Stefer, Gartner, König, Riedhofer, Bernhard, Huber, Hain, Niedermayer - Sellmer, B. Riedl, Schuler.