Niederlagenserie hält auch gegen Parsdorf an - FC Ebersberg stagniert im Keller

Teilen

Lufthoheit sichern und auch Punkte sammeln wollen am Sonntag Johannes Huber und der FC Ebersberg (hier gegen Markt Schwabens Sebastian Beck). © stefan rossmann

Es hat wieder nicht gereicht. Der FC Ebersberg hat die fünfte Niederlage in Serie einstecken müssen.

Ebersberg - Dabei hatte es für die Kreisstädter eigentlich gut begonnen. Isuf Shabani (25.) brachte das Team von Dominik Pries und Kadir Kir in Führung und verschaffte dem FCE ein Gefühl, das er in den bisherigen acht Saisonpartien bis dato so nicht kannte: Erstmals lagen die Ebersberger in der laufenden Kreisklasse-Spielzeit nämlich mit 1:0 in Front.

Eine solche Situation hatte Spielertrainer Dominik Pries im Vorfeld der Partie herbeigesehnt. Dennoch sollte der FCE am Ende mal wieder mit leeren Händen dastehen. Silvan Schuster (50.) und Peter Rauch (87.) drehten die Begegnung im zweiten Durchgang zugunsten der Gäste. Während sich die Parsdorfer im Ligakeller durch den Auswärtserfolg ein wenig Luft verschafften, stagniert der FC Ebersberg auf dem vorletzten Tabellenrang. Und Pries und Kir waren nach der Partie nicht für ein Statement zu erreichen.

Ebersberg: Frank, Ferralis, Major, M. Ortmann, Ambarzumjan, Pries, Terzija, Shabani, Kir, Stöckel, Keller - Clement, V. Ortmann.

Parsdorf: Huber, Hrase, S. Schuster, Pfänder, Rauch, Darmoro, P. Klepsch, Moser, Held, Rohde, T. Schuster - Bellermann, Thul, L. Klepsch.