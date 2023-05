Kreisklasse kompakt: FC Ebersberg mit Achtungserfolg – Spielabsage in Markt Schwaben

Teilen

Der FC Ebersberg hat in der Kreisklasse 6 einen Achtungserfolg gefeiert. © FuPa/Alexander Fox

Der FC Ebersberg hat in der Kreisklasse 6 einen Achtungserfolg gefeiert. Das Team von Neu-Coach Isuf Shabani kam beim Kirchheimer SC II zu einem 1:1 (1:0).

Kirchheimer SC II – FC Ebersberg 1:1

„Es war eine sehr starke Leistung von uns, obwohl wir erst einmal schauen mussten, dass wir überhaupt eine Mannschaft zusammenbekommen. Aber dank unserer Zweiten konnten wir die Lücken füllen. Ein großes Dankeschön dafür“, so Shabani, der in Hälfte eins einen „Bilderbuch-Angriff“ zur 1:0-Führung seines FCE bestaunen durfte. Georgi Akopov bediente in letzter Instanz Dominik Pries, der nur noch einschieben musste. „Das war wirklich eine 1A-Vorbereitung“, feierte Pries seinen Mitspieler.

„In der zweiten Hälfte ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen, aber wir haben uns insgesamt trotzdem teuer verkauft“, so der Torschütze. Nach einem Chip-Ball über die Abwehr erzielten die Platzherren den 1:1-Endstand (60.). (fhg)

FCE: Frank, Huber, Ortmann, Akopov, Ambarzumjan, Müller, Kamburov, Kir, Gashi, Pries - Vollmer.

SG Markt Schwaben – FC Aschheim II NA Gast

„Schade. Punkte am grünen Tisch zu bekommen, ist immer unbefriedigend.“ Markt Schwabens Trainer Michael Hieber ärgerte sich schon etwas über die endgültige Absage der Partie der Kreisklasse 6 (München) gegen den Fix-Absteiger aus Aschheim. Der Gast hatte diese Begegnung schon vor drei Wochen aufgrund von Spielermangel mit Einverständnis der Markt Schwabener verlegen müssen. Doch auch beim neu angesetzten Termin brachte FCA-Trainer Oworu Dave trotz aller Bemühungen keine elf Freunde aufs Feld. (arl)