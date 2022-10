Es rumort beim FC Ebersberg: Führung will „zeitnah“ reagieren – Pokalspiel abgesagt

Kathrin Schmidt: Die Abteilungsleiterin kündigt Veränderungen an. © sro

Die Sorgenfalten beim FC Ebersberg werden größer und größer. Aufgrund der sportlichen Talfahrt rumort es nun hinter den Kulissen des Kreisklassisten.

Ebersberg – Fußball-Abteilungsleiterin Kathrin Schmidt öffnete am Montag neuen Raum für Spekulationen: „Wir befinden uns in einer ganz schwierigen Situation. Ich weiß jedoch nicht, ob ich dafür noch die richtige Ansprechpartnerin bin. Es wird zeitnah Veränderungen geben. Mehr kann ich derzeit nicht dazu sagen.“

Der FC Ebersberg kommt in der laufenden Spielzeit einfach nicht auf die Beine. Die Niederlage am Sonntag gegen Parsdorf war bereits die fünfte Pleite in Serie. Der Tabellenvorletzte ging dabei erstmals in dieser Saison mit 1:0 in Führung, konnte am Ende jedoch trotzdem nichts Zählbares mitnehmen. „Einige sind sich dem Ernst der Lage trotz der Tabellensituation noch nicht so richtig bewusst. Obwohl wir unten drin stehen, wollen wir es teilweise viel zu schön und kompliziert machen. Das ist Einstellungssache“, kritisiert FCE-Spielertrainer Dominik Pries.

Gemeinsam mit Teamkollege Kadir Kir leitet Pries seit über einem Jahr die Geschicke beim FCE. „Wir machen uns natürlich Gedanken. Wir sind ja auch Spieler in diesem Team. Eventuell würde jemand von außen guttun, jemand mit einem neuen Blick auf die Sache. Wir spüren aber schon genug Rückendeckung.“ Es darf mit Spannung erwartet werden, wie es nun beim FC Ebersberg weitergeht.

Das Achtelfinal-Spiel im Landkreispokal gegen Liga-Kontrahent SG Markt Schwaben wird auf jeden Fall nicht wie geplant am heutigen Dienstagabend stattfinden. Der FCE schenkte bereits im Vorfeld ab und verzichtete aufs Weiterkommen. „Aufgrund der Partie des TSV Ebersberg zum selben Zeitpunkt kam es zu einer Terminüberschneidung auf unserem Kunstrasenplatz. Deswegen wollten wir unsere Begegnung auf einen anderen Tag legen. Markt Schwaben ist uns aber nicht entgegengekommen. Egal, die Liga hat jetzt sowieso höchste Priorität“, teilt Pries mit. Die Zeichen der Zeit hat er erkannt. Jetzt bleibt abzuwarten, welche Entscheidungen beim „Club“ in Ebersberg getroffen werden. Im Laufe der Woche ist mit weiteren Informationen zu rechnen. (Florian Hennig)