FC Ebersberg: Respekt vor Kombinationsmaschine FC Grüne Heide Ismaning

Der „Club“ (l., Riza Terzija) wird sich gegenüber dem Derby steigern müssen, um eine Chance gegen Ismaning zu haben. © Stefan Rossmann

Der FC Grüne Heide führt die Tabelle der Kreisklasse ungeschlagen an. Im Flutlichspiel möchte der FC Ebersberg dem Spitzenteam Paroli bieten und ein Bein stellen.

Ebersberg – So gut es geht, versuchen die Kreisklasse-Kicker des FC Ebersberg ihre Aufmerksamkeit auf die Mammutaufgabe zu richten. Vor dem heutigen Heimspiel (19.30 Uhr) gegen den unbezwungenen Tabellenführer Grüne Heide Ismaning wirft FCE-Spielertrainer Dominik Pries trotzdem einen kurzen Blick in den Rückspiegel.

„Es ist sehr bitter, dass wir unsere schlechteste Saisonleistung ausgerechnet im wichtigsten Saisonspiel gezeigt haben“, rekapituliert er das turbulente 3:4-Torfestival gegen den TSV Ebersberg II. Beide Partien hätten direkt „nichts miteinander zu tun“ und Pries würde am liebsten „nie wieder“ über die verlorene Stadtmeisterschaft sprechen. Nur besteht eingedenk Marius Ortmanns Muskelfaserriss sowie der 0:5-Packung im Hinspiel durchaus die Gefahr, dass der „Club“ durch den zweiten Rückschlag in Serie wieder in den Abstiegsstrudel gerät.

Zweimal konnte sich das Trainerduo Pries/ Kadir Kir von der Klasse der Gäste überzeugen. „Wie wir im Hinspiel mit One-Touch-Fußball 90 Minuten hergespielt wurden, ist mit nichts aus unserer Bezirksliga-Zeit vergleichbar“, staunte Pries zuletzt beim 1:1 gegen Steinhöring ob der Ismaninger Kombinationsmaschinerie. „Das hätte eigentlich 15:1 ausgehen müssen.“ Fazit: „Mit einem Überraschungssieg wäre das Stadtderby vergessen!“ (bj)