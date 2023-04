„Club“ gelingt Befreiungsschlag: FC Ebersberg feiert wichtigen Sieg gegen Markt Schwaben

Wichtiger Sieg im Abstiegskampf: FC Ebersberg schlägt Markt Schwaben. © Alexander Fox

Der FC Ebersberg hat die SG Markt Schwaben mit 2:1 (0:0) Toren besiegt und somit wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt.

Ebersberg – „Die Punkte tun uns natürlich gut. Wir waren heute einfach besser als der Gegner“, sah FCE-Trainer Roland Grasser einen verdienten Erfolg und Befreiungsschlag.

Isuf Shabani (48.) ließ die Kreisstädter kurz nach der Pause erstmals jubeln. Der Angreifer stieg nach einer Ecke am höchsten und köpfte rechts unten ein. Riza Terzija (56.), der von Marius Ortmann mit einem Ball durch die Schnittstelle in Szene gesetzt wurde, erhöhte wenig später aus der Drehung auf 2:0. „Es war heute eine tolle Leistung der gesamten Mannschaft. Ich hoffe, wir werden nun künftig befreiter aufspielen“, so Grasser.

Für die Gäste aus Markt Schwaben reichte es nur noch zum Anschlusstor durch Fabrizio Brandes (61.), der einen Freistoß aus rund 18 Metern im FCE-Kasten unterbrachte. Das Team von Michael Hieber blieb damit auch in Pflichtspiel vier nach der Winterpause sieglos. „Das haben wir uns definitiv anders vorgestellt. Heute waren wir viel zu zaghaft“, kritisierte der SG-Coach seine Elf. (fhg)

FCE: Frank, Ferralis, Ortmann, Ambarzumjan, Müller, Terzija, Shabani, Krasniqi, Kir, Huber, Pries - Major, Michel.

Markt Schwaben: Silbersack, Giannantonio-Tillmann, Meier, Wagner, Maier, Beck, Q. Lerch, Dremel, Niederdorf, Behrami, Brandes - Beck, Faltermaier, Haase, L. Lerch, Wagner-Liebetrau.