FC Ebersberg schießt direkten Ligakonkurrenten in die A-Klasse

Teilen

Dem FCE gelingt der Klassenerhalt, der SV Hohenlinden muss erneut absteigen. © Stefan Rossmann / EBERSBERG

Im direkten Duell als Tabellennachbarn konnte der FCE seinen Klassenerhalt feiern. Hohenlinden steht dagegen nun als zweiter Absteiger der Liga fest.

Hohenlinden – Freud und Leid lagen am Sonntag in Hohenlinden ganz nah beieinander. Während der SVH mit der 1:2-Heimniederlage endgültig als Absteiger in die A-Klasse feststeht, durften die Kicker des FC Ebersberg den fixen Klassenerhalt feiern. „Den haben wir uns verdient, auch wenn es heute kein gutes Spiel war. Nach dem Trainerwechsel waren wir am Boden und haben dann drei Wochen hart trainiert.

Gefeiert wird nach dem letzten Spieltag“, erklärte FCE-Neutrainer Isuf Shabani.

Der SVH dagegen muss den zweiten Abstieg in Folge verkraften. Nachdem der Nordverein jahrelang eine passable Rolle in der Kreisliga gespielt hatte, folgt nun der zweifache Durchstieg zurück in die A-Klasse. Als weiterer Wermutstropfen steht seit gestern auch der Abstieg der Herliner Reserve in die C-Klasse fest.

Schon vor der Partie lagen die SVH-Chancen eher im theoretischen Bereich, nur bei einem Sieg mit zwei Toren Differenz hätte sich noch eine Minimalchance geboten. Die Hoffnungen schwanden mit dem 0:1 (68.) durch Marius Ortmann, auch wenn Hohenlinden nochmals etwas Druck aufbaute. Nach dem 0:2 (83.) per Strafstoß nach Foulspiel an Dominik Pries durch Riza Terzija (83.) war der Abstieg besiegelt. Alex Abstreiter gelang noch der Ehrentreffer (90.+2). (arl)

Hohenlinden: Mayerhofer, Bauer, Frick, Ittlinger, Ertl, Kaygisiz Y. + A., Ficklscherer St., Rathke, Baum M., Prünster, Wimmer, Abstreiter, Maier.

FCE: Frank, Ferralis, Major, Ortmann, Ambarzumjan, Müller, Terzija, Shabani, Krasniqi, Kir, Pries, Akopov, Vollmer, Stöckel, Steinke, Huber.

Restprogramm

SVH: Kirchheim II (H), Grafing (A). FCE: Kirchheim (A), Grafing (H), Aschheim II (H).