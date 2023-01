FC Ebersberg: Roland Grasser setzt als Trainer auf viel Ballarbeit und neue Ordnungsstruktur

Von: Julian Betzl

Teilen

Ordnungs- und Motorradfanatiker: Trainer Roland Grasser braust aus Dorfen in die Kreisstadt. © Privat

Frühzeitig haben Dominik Pries und Kadir Kir der sportlichen Leitung beim FC Ebersberg im Verlauf der Kreisklasse-Vorrunde signalisiert, dass ihnen die Doppelbelastung als Spielertrainer zu viel geworden ist.

Ebersberg – „Dadurch haben wir dem Verein genügend Zeit verschafft, um einen neuen Trainer zu finden“, freut sich Pries, dass sich mit Roland Grasser nun sein Nachfolger bei einer außerordentlichen Teambesprechung in der „Club“-Kabine vorgestellt hat.

„Alles ganz kommode Jungs!“, schildert der 49-jährige Übungsleiter aus Dorfen seinen ersten Eindruck. „Ein schön gemischter Haufen, bei dem es jetzt darum geht, vor allem die jüngeren Spieler mit viel Balltraining bei der Stange zu halten.“

Die allseits bekannte Grundproblematik des FCE, der fehlende Jugendbereich als Unterbau für die beiden Herrenteams, findet Grasser indes „schwierig“. Nichtsdestotrotz „freue ich mich auf die Aufgabe und die Herausforderung“, erklärt der C-Lizenz-Trainer, der in der Kreisstadt aufgewachsen ist. Roland Grassers Rückkehr ist nun gleichbedeutend mit einer kleinen Familienzusammenführung.

So ist sein Bruder Stefan Grasser nach wie vor im Herrenbereich des FC Ebersberg als Spieler und gelegentlicher Assistenztrainer aktiv und darf sich mit dem offiziellen Vorbereitungsstart am Montag, 6. Februar, wie alle anderen Kaderspieler auch, für einen Platz im Kreisklasse-Team bewerben.

„Die Karten auf allen Positionen werden komplett neu gemischt. Das Spiel beginnt von vorne“, kündigt Roland Grasser an.

Für den „Club“-Chef Marko Kocijan soll Grassers Neuverpflichtung neben dem kurzfristig sportlichen Erfolg des Klassenerhalts vor allem für die ersehnte Kontinuität in der Coachingzone sorgen. „Wir haben ja nicht in erster Linie nach einem Feuerwehrmann gesucht, der uns da unten rausholt, sondern nach einer langfristigen Lösung“, habe man sich laut Kocijan auf eine „unbefristete“ Zusammenarbeit mit Roland Grasser verständigt.

Marko Kocijan, Vorsitzender des FCE. © FCE

Nach dem Abschied von Karl Pries 2019 ist Grasser nach Spielertrainer Flurim Bajramaj, Borislav Vujanovic und eben dem Duo Pries/Kir, nun die vierte Trainerlösung binnen vier Jahren.

„Natürlich ist das bei uns ohne eigene Jugend besonders schwierig“, sagt Kocijan, „aber Roland hat zwölf Jahre lang in Dorfen mit jungen Leuten zusammengearbeitet und passt mit seinem autoritären Führungsstil und auch menschlich genau bei uns rein.“

Auch auf Kadir Kir und Dominik Pries, die dem Team als Leistungsträger auf dem Spielfeld erhalten bleiben, habe Grasser bei seiner Vorstellung „einen sehr positiven, willigen Eindruck“ hinterlassen, so Pries. „Am wichtigsten ist aber, dass die Mannschaft mitzieht und die Leute öfters im Training da sind.“ Pries ist sich sicher: „Von den Spielern her, müssten wir deutlich weiter oben stehen. Vielleicht kommt jetzt eine neue Stimmung rein. Der Klassenerhalt ist in jedem Fall unser Ziel.“

Diese Erwartungshaltung deckt sich mit der des neuen Trainers, der zuletzt die Herrenreserve des TSV Dorfen gecoacht und seitdem zwei Jahre lang ohne Trainerstelle war. „Ich bin auch an etwas Langfristigem interessiert“, möchte Grasser den Tabellenvorletzten spätestens im Trainingslager in Istrien (12. bis 15. März) generalstabsmäßig auf Linie bringen, ehe man im Waldsportpark am 19. März gegen den ASV Glonn auf Punktejagd geht.

„Ich weiß, was ich will, bin brutal ehrgeizig und kann auch mal schnell aus der Haut fahren. Die Mannschaft braucht einen geregelten Ablauf und gerade die Jungen müssen wieder mehr an den Verein gebunden werden.“

Einen ersten sportlichen Eindruck von seinen Schützlingen wolle sich Grasser an diesem Samstagabend beim Hallencup des TSV Zorneding verschaffen. (Julian Betzl)