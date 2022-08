Erlösung in Minute 90: FC Ebersberg dreht 0:2-Rückstand gegen Egmating

Freut sich doppelt über den Auftaktsieg: FCE-Spielertrainer Dominik Pries. © FC Ebersberg

Besser geht’s nicht für den FC Ebersberg. Nach einem 0:2-Rückstand drehte der „Club“ die Partie gegen den TSV Egmating und sicherte sich drei Zähler

Ebersberg – „Für uns war es sehr wichtig, mit einem Sieg zu starten. Nächste Woche gehen drei Spieler von uns in Urlaub, dann hätten wir auch in einen Abwärtsstrudel geraten können,“ zeigte sich Spielertrainer Dominik Pries sehr erleichtert.

„Ein Unentschieden wäre auch in Ordnung gewesen. Wir haben uns den Sieg aber kämpferisch verdient.“ Nicht viel schlechter hätte die Partie dabei für den FCE beginnen können, gleich in der ersten Spielminute nutzte Egmatings Lukas Franz das Wegrutschen eines Ebersbergers für das 0:1 aus. Es sollte noch schlimmer kommen für die Hausherren: Matthias Pohl erhöhte nach einem abseitsverdächtigen Steckpass auf 0:2 (37.).

Hoffnung für die Kreisstädter gab der Anschlusstreffer von Alex Ambarzumjan noch vor dem Seitenwechsel. Der Ebersberger verwertete die Vorarbeit seines anderen Spielertrainers, Kadir Kir, mit einem trockenen Schuss ins linke Eck aus (44.). Auch in der zweiten Hälfte sahen die Fans viele Strafraumszenen, in der 81. Minute köpfte Linius Steinke einen Freistoß aus dem Halbfeld zum 2:2 ein. Und in der 90. Minute folgte gar noch die FCE-Erlösung: Pries fand Einwechselspieler Tim Michel, der noch Egmatings Schlussmann Alex Skroch umdribbelte und zum 3:2 einschob. (arl)

FC Ebersberg: Ferralis, Kir, Major, Huber, Ortmann, Ambarzumjan, Terzija, Pries, Krasniqi, Steinke, Stöckel, Clement, Michel.

TSV Egmating: Skroch, Pohl, Dollwet, Puljic, Franz, Olesch, Heinzl, Schadhauser, Forster, Moser, Erler, Keller, Öpp.