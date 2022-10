FC Emmering II gegen TSV Aßling: Scharmützel vor Süd-Schlager

Teilen

Vollen Einsatz vor voller Tribüne versprechen sich die Derby-Fans auch heute Abend von Emmering und Thomas Köck (rechts) gegen den TSV Aßling. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Emmering – Als „Spiel des Jahres für unsere Reserve“ hat der TSV Emmering im Netz mobil gemacht.

VON JULIAN BETZL

Zum Nachbarschaftsschlager im Landkreis-Süden, Emmering II gegen den TSV Aßling, werden heute Abend mindestens 250 Fußballfans im Emmeringer Pfarrbachstadion erwartet (Anstoß 19.30 Uhr).„Wir wollen den Aufschwung von unserem 3:2-Sieg in Albaching ins Derby mitnehmen“, sagt Emmerings Spielertrainer Manuel Sedlmaier. Ausgerechnet vor dem „Spiel des Jahres“ wird der sonst so auskunftsfreudige Sedlmaier in Personalfragen auffallend schmallippig. Stammkeeper Tobi Schütze mache einen zweiten Aushilfseinsatz zwischen den Pfosten zwar unnötig, verriet Sedlmaier, lässt sich darüber hinaus aber vorab nicht in die Personalakte schauen. „Wir bekommen schon einen guten Kader zusammen.“

Pikanterweise zeigt sich in Emmeringer Kaderfragen ausgerechnet der Gästetrainer umso gesprächiger. „Fürs Derby greifen die ja gerne in die Spielertrickkiste“, grinst Aleksandar Dimitrijevic. „Wenn ich schon höre, dass ein Martin Breu extra nicht in der Ersten mitgespielt hat, damit er beim Derby mit der Zweiten dabei sein kann; oder ein Alex Robeis, der eigentlich schon aufgehört hat, in dieser Woche mittrainiert, dann weiß man Bescheid.“ Aßlings Chefcoach versichert, dass ihm die Personalrochaden des Nachbarn prinzipiell egal sind. Zumal er sich selbst, ganz im Sinne von Entertainer-Legende Rudi Carrell, selbst ein Überraschungs-Ass in den Trikotärmel gesteckt hat.

Hier endet nun wiederum Dimitrijevics Auskunftsfreude abrupt. Nur so viel: „Bis auf Stefan Kuklok, der eine Lungenentzündung hat, sind alle dabei. Und: Letzten Freitag, bei der Hochzeit von unserem Kapitän Andi Huber, habe ich noch einen Neuzugang eingetütet, wo die Emmeringer schauen werden!“ Ein eingehender Blick auf die beiden Aufstellungen ist für die Fans heute Abend ein Muss.

TSV Aßling: A-Jugendspieler wird erneut in der Startelf stehen

Eine interessante Startelf-Position rückt Dimitrijevic freiwillig vorab heraus. Der 17-jährige A-Jugendspieler Moritz Lange habe sich sein Startelf-Debüt nämlich bei seiner Premiere in Reichertsheim uneingeschränkt verdient. „Nach seiner Einwechslung war er unser bester Mann und hat auch noch den Elfmeter rausgeholt, obwohl er am Tag davor 90 Minuten in der A-Jugend gespielt hatte.“ Dieser Umstand, war für Dimitrijevic gleichermaßen „bezeichnend“ für die ansonsten unbefriedigende Vorstellung des restlichen TSV-Teams, das seit zwei Spielen auf einen eigenen Torerfolg wartet.

Den nächsten Stolperstein im Aufstiegsrennen würden die Emmeringer ihren Nachbarn nur zu gerne in den Weg legen. Wobei der Tabellenstand (10. gegen 6.) wohl nie eine unbedeutendere Rolle spielt als in diesem Duell. „Das Derby hat ja seine eigenen Gesetze und natürlich wollen wir die Punkte bei uns lassen“, würden Manuel Sedlmaier und seine Schützlinge auch die beiden knappen 0:1-Niederlagen aus der Vorsaison damit in ein besseres Licht rücken.

Apropos. Passend zum Spieltagsmotto „Derbytime unter Flutlicht“ veranstaltet der TSV Emmering in der halbzeitpause einen Torschuss-Wettbewerb. Je zwei „routinierte, alte Hasen“ beider Vereine werden versuchen, das Tor von der Mittellinie aus zu treffen und für ihre Farben Gastro-Gutscheine zu sichern.