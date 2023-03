Aufstellungsoptionen und Chancenverwertung: FC Parsdorf will ASV Glonn stolpern lassen

Nachholspiel in der Kreisklasse 6

Von Redaktion Ebersberg schließen

Nach dem Rückrundenauftakt am vergangenen Wochenende stehen der FC Parsdorf und ASV Glonn im direkten Aufeinandertreffen am Mittwochabend (Anpfiff um 19.30 Uhr) jeweils vor der nächsten Herausforderung.

Parsdorf – „Im Tabellenkeller der Kreisklasse wird sich nichts geschenkt. Jede Mannschaft will gegen die direkten Konkurrenten punkten. Wir wollen unbedingt einen Dreier, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern“, kündigt Glonns Sprecher Raphael Gartner an. „Dazu müssen wir im letzten Drittel konsequenter werden und an unserer Chancenverwertung arbeiten.

Im Hinspiel mussten wir ja bereits erfahren, was passiert, wenn man seine Tore nicht macht“, erinnert sich Gartner noch sehr genau an die 1:2-Pleite auf heimischem Rasen im August. Zuletzt ließ der ASV am vergangenen Sonntag beim FC Ebersberg ebenfalls beste Möglichkeiten ungenutzt, verzeichnete aber immerhin einen Punktgewinn.

Auch die Parsdorfer starteten mit einem Remis in die Rückserie (0:0 gegen Markt Schwaben). Spielertrainer David Darmoro kann beim Blick auf die aktuelle Ausfallliste kaum seinen Augen trauen. „Ganz anders als in der Vorrunde können wir derzeit auf einen vollen Kader zurückgreifen. So haben wir ganz andere Möglichkeiten“, freut sich Parsdorfs Coach. „Uns fehlen nur noch die nötigen Körner für volle 90 Minuten. Die Fitness wollen wir uns nun in den Spielen und Trainingseinheiten holen. Gegen Glonn werden wir kämpferisch dagegenhalten müssen.“

Auch der ASV kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Maximilian Bernhard ist heute Abend verhindert. Vieles spricht für eine spannende und kampfbetonte Partie, in der es für beide Seiten um wertvolle Zähler im Kampf gegen den Abstieg geht. (Florian Hennig)