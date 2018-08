Parsdorf beginnt gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh

„Verjüngungsprozess beim FCP muss noch erst Fuß fassen“

Wie im Vorjahr beginnt die Saison für den FC Parsdorf mit einem Spiel gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh (Anstoß Sa., 17 Uhr in Grasbrunn). Eine Wiederholung des 2:0-Erfolges „wäre schon cool“ für FCP-Kapitän Peter Rauch, der den Auftaktgegner „überhaupt nicht einschätzen“ kann.

Ohnehin sind die Parsdorfer in diesem Sommer stark mit sich selbst beschäftigt. Der angestrebte Verjüngungsprozess „muss erst noch Fuß fassen“, und Trainer Carsten Altstadt hat sich für einen Monat in den Urlaub verabschiedet. „Natürlich ist das schwer zu bewältigen“, sagt Rauch, „aber glücklicherweise hilft uns mit Matias Blasenbreu ein alter Bekannter als Trainer aus, der die meisten Jungs noch kennt“. Und die Trainingsarbeit in Altstadts Sinn fortführt. „Wir haben an unserer Offensiv-Bewegung gearbeitet, neue Formationen ausprobiert, um gegen tief stehende Gegner Verwirrung zu stiften und mehr Torchancen herauszuspielen.“ Dies sei zuletzt ein deutliches Defizit gewesen, das auch in den Testspielen Bestand hatte. „Ich bin aber zuversichtlich, dass es in den Punktspielen funktioniert“, so Rauch.