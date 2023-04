Parsdorf hakt Klassenerhalt ab – Grafing rehabilitiert sich in Poing – Steinhöring mit Elfer-Pech

Klassenerhalt sicher: Der FC Parsdorf gewinnt gegen den FC Ebersberg und bleibt in der Liga. © JS

Die Kreisklasse 6 hatte am vergangenen Wochenende einiges zu bieten. Während der TSV Steinhöring zwei Strafstoß-Gegentore kassierte, meldete sich der TSV Grafing nach zwei Niederlagen wieder zurück.

FC Parsdorf – FC Ebersberg 2:0

Etwas verbessert zeigte sich der FC Ebersberg nach der Demission von Coach Roland Grasser, dessen Posten das Spielertrio Shabani, Ortmann und Matanic bis zum Saisonende mit dem Ziel des Klassenerhalts übernimmt. Diesen hat sich der FC Parsdorf durch das 2:0 nun endgültig gesichert. „Aber es war in der ersten Halbzeit richtig zerfahren,“ monierte FCP-Kapitän Peter Rauch.

In der 55. Minute münzte Parsdorf dann die hohe Verteidigung der Ebersberger mit einem langen Ball von Gabriel Hrase über die Innenverteidigung hinweg zu einem eigenen Vorteil um, Patrick Held schloss ab. Auch das 0:2 resultierte aus einem weiten Schlag, den Gabriel Thul nach Pass von Rauch verwertete (90. + 2.). (arl)

FCP: Huber, Hrase, Rauch, Thul, Darmoro, Moser, Hetzel, Bender, Held, Schuster T. + S., Hinteregger, Dausch, Pfänder. FCE: Frank, Major, Huber, Akopov, Ambarzumjan, Müller, Terzija, Shabani, Krasniqi, Kir, Pries.

TSV Poing – TSV Grafing 0:1

Der TSV Grafing kann es doch noch. Nach zwei Niederlagen hat sich das Team von Alex Salem zurückgemeldet. „Wir haben die erste Hälfte dominiert. Nach unserem schwachen Auftritt letzte Woche war es heute eine gute Teamleistung“, so Salem. Den Treffer des Tages erzielte Johannes Oswald, der den Ball aus rund 16 Metern Torentfernung ins lange Eck schlenzte.

„In der ersten Hälfte waren wir nicht da. Da war es ein gemütlicher Sommerkick. Wir konnten froh sein, dass Grafing nicht mehr daraus gemacht hat“, beklagte Poings Trainer Stefan de Prato die passive Spielweise seiner Elf. Am Ende blieb es beim 1:0-Auswärtssieg für Grafing, der es in der zweiten Hälfte verpasste, frühzeitig für Ruhe zu sorgen. Durch den Erfolg wahren die Grafinger ihre Chancen im Aufstiegsrennen. (fhg)

Poing: Antelmann, Graßnick, Frühholz, Obermaier, Simicevic, P. Bobaj, G. Bobaj, C. de Prato, Lauri, Hering, Siebert - Würz, Feichtmeyer, Heinsch, Kraus, Bode. Grafing: Pfeifer, Hertlein, Ja. Oswald, Gebele, Ladner, Jo. Oswald, Hilger, Esterl, Keller, Urban, Kippes - Leißner, Geissler, Faßrainer, Brauckmann.

Kirchheimer SC II – TSV Steinhöring 3:2

Der TSV Steinhöring ist am Freitagabend in Kirchheim trotz großer Gegenwehr als Verlierer vom Feld gegangen. „Es war ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, in dem sich beide Torhüter mehrmals auszeichnen konnten“, sagte Steinhörings Trainer Maxi Backa. Den 0:1-Rückstand konnte Christoph Kufer (30.) per Kopf egalisieren.

Im Anschluss geriet der TSV durch zwei Strafstoß-Gegentreffer (42., 45.) erneut ins Hintertreffen. „Der erste Elfmeter war relativ umstritten“, bedauerte Backa die Entscheidung des Schiedsrichters. Dennoch stemmte sich Steinhöring im zweiten Durchgang gegen die drohende Niederlage. Johannes Redl (75.) stellte den 2:3-Anschluss her. Kurz darauf fiel der vermeintliche Ausgleichstreffer durch Benedikt Redl, dieser wurde jedoch wegen Foulspiels zurückgepfiffen. (fhg)

Steinhöring: Gebhard, L. Lang, Wozniak, Sprenger, Bacak, B. Redl, Kufer, Mader, J. Redl, Klümper, Lechner - S. Lang, Rotherbl, Riedel.