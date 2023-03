„Körperlich steigern“: FC Parsdorf gegen den Abstieg

Einen strengen Blick auf die Leistung seiner Spieler wird Parsdorfs Trainer David Darmoro (r.) haben. Hier beobachtete er in Marzling Silvan Schuster im Duell gegen den Oberdinger Robin Schluttenhofer. © christian Riedel

Vor dem zweiten Testspiel der laufenden Wintervorbereitung herrscht bei Fußball-Kreisklassist FC Parsdorf eine ungewohnte Ausgangslage.

Parsdorf – „So wie ich es meiner Anwesenheitsliste entnehme, habe ich recht viele Leute zur Verfügung. Für unsere Verhältnisse ist das recht komisch“, schmunzelt FCP-Trainer David Darmoro im Hinblick auf die Freundschaftspartie gegen den TSV Wolnzach am kommenden Sonntag um 18 Uhr.

Kaum Urlauber und Verletzte machen den nahezu voll besetzten Kader möglich. „Es ist erst unser zweites Testspiel. Ich bin gespannt, wie wir uns auf dem Platz finden. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder ran dürfen.“ Die erste Partie der Parsdorfer liegt dann 14 Tage zurück. Nach der 0:3-Niederlage gegen Oberding auf dem Kunstrasenplatz in Marzling möchte Darmoro nun Fortschritte sehen: „Eine konkrete Zielsetzung wäre aber zu weit hergeholt. Mal sehen, wie wir konditionell drauf sind. Wir wollen uns über das Spiel eine gewisse Fitness erarbeiten.“

Für die Winterpause hatte Darmoro seinen Schützlingen konkrete Konditionsaufgaben mit auf den Weg gegeben. „Seit Januar sollte jeder seine zehn Kilometer pro Woche abspulen. Die allermeisten sind auch auf ihre 40 im Monat gekommen“, zeigte sich der Coach zufrieden mit dem Fleiß seiner Mannen.

David Darmoro (Trainer, FC Parsdorf): „Es kann in alle Richtungen gehen. Darauf müssen wir eingestellt sein:“

„Wir müssen uns körperlich steigern, weil wir einen sehr kleinen Kader haben. Das hat uns in der bisherigen Saison vor Probleme gestellt und darauf wird es ankommen, um die Klasse zu halten. Wir möchten die Rückrunde einfach nur überstehen und nicht absteigen“, nennt Darmoro die Parsdorfer Zielsetzung. „Es wird schwierig. Es kann in alle Richtungen gehen. Darauf müssen wir eingestellt sein. Aber ich gehe mit einem positiven Gefühl an diese Aufgabe heran.“

Neuzugänge konnte der FCP in der spielfreien Zeit nicht vermelden. „Für den Sommer bin ich bereits an zwei Leuten dran. Im Winter ist es aber sehr schwierig, sich sinnvoll zu verstärken.“ Darmoro wird in der Rückserie also mit seinem bekannten Mini-Kader zurechtkommen müssen.

FC Parsdorf: Pflichtspielauftakt gegen SG Markt Schwaben am 19. März

Immerhin ist mit einer zeitnahen Rückkehr von Patrick Held zu rechnen. Der Offensivspieler hat seine Schulterverletzung auskuriert und befindet sich bereits wieder im Trainingsbetrieb. Stefan Moser, der sich in der Hinrunde ebenfalls an der Schulter verletzt hatte, „wird noch bis Ende April den Kontaktsport meiden“, könnte aber zumindest für den Saisonendspurt eine Option werden.

Zum Pflichtspielstart am Sonntag, 19. März, gegen die SG Markt Schwaben möchte der Parsdorfer Kreisklassist vor allem konditionell voll auf der Höhe sein. In zwei weiteren Testpartien beim FC Dreistern (7. März) und beim TSV Aßling (11. März) geht es aber auch darum, sich zunehmend an die spielerischen Abläufe auf dem Feld zu gewöhnen. Gegen den TSV Wolnzach (18 Uhr, Kunstrasenplatz der Sportanlage Baldham an der B304) kann FCP-Coach David Darmoro nun personell fast aus dem Vollen schöpfen. Mal sehen, ob er sich vielleicht sogar daran gewöhnen darf. (FLORIAN HENNIG)