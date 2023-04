Parsdorf spürt Englische Wochen in den Knochen: Klare Heimniederlage gegen Grasbrunn

Teilen

FC Parsdorf am Boden: Die intensiven zwei Wochen machen sich gegen Grasbrunn bemerkbar. © Christian Riedel

Der FC Parsdorf hat eine deutliche Heimniederlage einstecken müssen. David Darmoro und seine Mannen verloren gegen den TSV Grasbrunn mit 0:3 (0:0).

Parsdorf – „Es ist bitter gelaufen für uns. Wir haben eigentlich eine ordentliche erste Hälfte gespielt“, so Trainer Darmoro. „Leider sind wir in der zweiten Halbzeit häufig schlechter als in der ersten. Das hat wahrscheinlich auch mit unserer Fitness zu tun.“ Nach zuletzt fünf Spielen in 14 Tagen wirkten die Parsdorer Platzherren im zweiten Durchgang müde.

Individuelle Fehler im Spielaufbau nutzte Grasbrunn eiskalt aus und erzielte binnen weniger Minuten drei Treffer (62., 67., 72.). „Wir müssen daraus lernen und sind froh, dass wir uns nun ein wenig erholen können“, so Darmoro im Hinblick auf eine reine Trainingswoche vor der nächsten Partie in Kirchheim. (fhg)

Parsdorf: Huber, Hrase, Rauch, Thul, Darmoro, Klepsch, Moser, S. Schuster, Bender, T. Schuster, Hinteregger - Rohde, Held.