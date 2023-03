FC Parsdorf zurück am Tatort: Wiederholungsspiel in Höhenkirchen

Teilen

FCP-Kapitän Peter Rauch will sportliche Gerechtigkeit. Riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Es war eine der unschönen Szenen der Hinrunde in der Fußball-Kreisklasse. In der Schlussphase der Begegnung zwischen der SpVgg Höhenkirchen und dem FC Parsdorf attackierte ein Spieler der Platzherren den Gästespieler Luca Klepsch mit einem Kopfstoß, sodass dieser zunächst benommen am Boden liegen blieb.

Parsdorf – Die Partie wurde daraufhin beim Stand von 4:1 für die Heimelf abgebrochen und später durch das Sportgericht des BFV annulliert. Heute Abend kommt es um 20 Uhr zum Wiederholungsspiel.

„Wir waren eigentlich nicht wirklich scharf drauf, nach so kurzer Zeit schon wieder nach Höhenkirchen fahren zu müssen. Aber wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen“, sagt Parsdorfs Sprecher und Spielführer Peter Rauch, der eigentlich auf eine Wertung der Partie zugunsten des FC gehofft hatte. „Inzwischen ist die Sache für uns allerdings gegessen. Beim Urteil damals haben sich beide Parteien getroffen. In diesem Rahmen hat es auch eine Entschuldigung gegeben“, berichtet Rauch.

Auch FC-Coach David Darmoro möchte den Blick nach vorne richten und zeigt sich erfreut über den aktuellen sportlichen Werdegang seiner Mannschaft. „Man sieht eine klare sportliche Verbesserung im Vergleich zur Hinrunde, weil wir inzwischen auf einen fast vollen Kader zurückgreifen können.“

In den ersten drei Begegnungen blieb Parsdorf ohne Niederlage und spielte jeweils zu Null. „Wir haben uns als Mannschaft gefunden und stehen hinten stabil. Nun wird es aber eine Riesenaufgabe, eines der offensivstärksten Teams der Liga am Toreschießen zu stoppen“, weiß Kapitän Rauch.

Die Parsdorfer haben die Ereignisse aus dem November des Vorjahres verarbeitet. Ein Erfolg in Höhenkirchen wäre vermutlich dennoch eine Genugtuung, wahrscheinlich auch für Luca Klepsch, der aufgrund seines auswärtigen Studiums aktuell nicht zum Kader zählt. Auf eine öffentliche Stellungnahme der SpVgg Höhenkirchen zu den damaligen Ereignissen wartet unsere Redaktion trotz mehrmaliger Anfrage bis heute. (Florian Hennig)