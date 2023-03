Pleite im Wiederholungsspiel: FC Parsdorf unterliegt der SpVgg Höhenkirchen

Hart gekämpft: Beim Torspektakel in Höhenkirchen geht der FC Parsdorf leer aus. © JS

Nach dem Spielabbruch im November (wir berichteten) hat der FC Parsdorf am Mittwochabend das Wiederholungsspiel in der Fußball-Kreisklasse 6 bei der SpVgg Höhenkirchen mit 3:5 (1:3) Toren verloren.

Parsdorf – „Von Anfang bis Ende war es einfach nicht unser Tag“, resümierte FC-Kapitän Peter Rauch. Zwei sehenswerte Distanzschüsse (14., 18.) und ein erfolgreicher Konter (24.) brachten die Gäste bereits früh auf die Verliererstraße. Kurz darauf ließ Dennis Bender (30.) den FCP durch einen direkt verwandelten Freistoß hoffen.

„Nach der Pause waren wir aber viel zu nachlässig im Mann-gegen-Mann“, kritisierte Rauch. In den drei bisherigen Rückrundenspielen hatten die Parsdorfer noch kein Gegentor kassiert, in Höhenkirchen mussten sie nach Seitenwechsel zwei weitere (51., 55.) hinnehmen. „Dann war das Ding durch“, so Rauch.

Die Tore von Stephan Hinteregger (76.), der im Nachsetzen traf, und Gabriel Thul (86.), der einen langen Ball verwertete, waren nur noch Ergebniskosmetik.

Damit sind die Ereignisse aus dem November, als ein Höhenkirchener Spieler den Parsdorfer Luca Klepsch mit einem Kopfstoß attackierte, endgültig ad acta gelegt. „Die Geschehnisse von damals haben keine Rolle gespielt. Wir müssen die Niederlage neidlos anerkennen. Wir sind jetzt einfach froh, dass wir so schnell nicht mehr nach Höhenkirchen müssen“, ließ Rauch verlauten. Am Sonntag bekommt es Parsdorf mit Grasbrunn zu tun. (fhg)

Parsdorf: Huber, Hrase, Rauch, Thul, Darmoro, Klepsch, Moser, Held, S. Schuster, Bender, T. Schuster - Pfänder, Dausch, Hinteregger.