FC Parsdorf: Pokal-Held Huber lässt Daglfing verzweifeln

Von: Julian Betzl

Teilen

Erwischte im Pokal einen Sahnetag: Florian Huber. © FC Parsdorf

Der FC Parsdorf geht mit einem Mini-Kader ins Pokalspiel gegen Helios-Daglfing. Und gewinnt am Ende trotzdem mit 2:1.

Parsdorf – Spielertrainer David Darmoro hatte den Spielerkader für die erste Toto-Pokalrunde bewusst klein gehalten. So saßen gegen den Neu-Kreisklassisten SV Helios-Daglfing lediglich die Trainingsrückständler Peter Rauch und Andi Hetzel auf der Reservebank des FC Parsdorf, während der restliche Kader auf dem Trainingsplatz trainierte.

„In der erst zweiten Vorbereitungswoche hat man unsere Fitnessprobleme in der zweiten Halbzeit deutlich gemerkt“, meinte Peter Rauch. Gleichwohl erfreute sich der Abteilungsleiter besonders im ersten Durchgang an „einem geilen Spiel, das richtig Spaß gemacht hat“. Die klar tonangebende Heimelf ging durch das blitzsauber herauskombinierte Tor von Gabriel Thul (23.) verdient mit einer 1:0-Führung in die Pause. „Danach war Daglfing dann klar besser“, so Rauch, der sich mit seinen Mitspielern jedoch ein ums andere Mal bei ihrem Pokal-Helden zwischen den Pfosten bedanken konnte. „Florian Huber hat den Ausschlag gegeben und den SV-Stürmer komplett verzweifeln lassen.“

Bezeichnend für die Kräfteverhältnisse nach der Pause war, dass der FCP „eher glücklich“ nach einer Ecke durch Nico Guba das 2:0 erzielte (79.). Florian Huber musste sich zwar doch einmal geschlagen geben (84.), mit dem 2:1-Sieg und dem Erreichen der zweiten Toto-Pokalrunde war der FCP aber hochzufrieden. Am Sonntag (17 Uhr) läuft der FCP nun mit großem Testspielkader beim FC Moosinning II auf. (bj)

FCP: Huber, Bellermann, Pfänder, Thul, Darmoro, Klepsch, Moser, Bender, Guba, Schuster, Hinteregger; Rauch, Hetzel.