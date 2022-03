Ex-Hohenlinder Christian Käser macht den Sack zu: Parsdorf kassiert ersten Dämpfer

Der Parsdorfer Andreas Hetzel (l.) gab vergeblich Gas. Am Ende siegten die Gäste aus Walpertskirchen. © christian Riedel

Nach zwei Siegen zum Auftakt des Vorbereitungsprogramms musste der FC Parsdorf gegen den Erdinger Kreisligisten SV Walpertskirchen erstmals eine Niederlage einstecken.

Parsdorf - „Das war aber eigentlich ärgerlich. Wir hatten eine wahre Chancenflut und hinten dem Gegner den Ball in die Füße gespielt“, ärgerte sich Parsdorfs Pressesprecher Peter Rauch über das 2:3 nach 90 Minuten. Zugleich relativierte Rauch das Ergebnis aber auch wieder: „Alles in allem sind wir gut in Form, auch konditionell.“ Die Trainingsbeteiligung sei gut, auch wenn in der Punktrunde „nach vorne nichts mehr gehen wird.“

Gegen den SV Walpertskirchen lag der FCP mit 0:2 in Rückstand durch Treffer von Maximilian Büchlmann (10.) und Thomas Angermaier (32.). Rauch sorgte selbst kurz vor dem Seitenwechsel für den Anschluss (43.) und Dennis Bender für den 2:2-Ausgleich (57.).

„Die Treffer waren schön herausgespielt“, verteile Rauch auch noch ein Lob für die spielerische Optik. Doch am Ende siegten die Gäste durch ein Tor des ehemaligen Hohenlindeners Christian Käser mit 2:3 (80.). (arl)

FC Parsdorf: Huber, Pfeiffer, Bellermann, Schuster, Rauch, Thul, Darmoro, Moser, Hetzel, Folda, Held, Hrase, Bender, Schuster.