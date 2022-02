FC Parsdorf: Traumeinstand und Traumtore

Teilen

Patrick Held beim Jubeln © Riedel

Die Vorbereitung des FC Parsdorf läuft richtig gut. Vor allem auf dem ungewohnten Kunstrasen zeigen die Parsdorfer herausragende Leistungen.

Parsdorf – Bislang ist die Saisonvorbereitung für die Kreisklasse-Fußballer des FC Parsdorf ein voller Erfolg. „Es läuft schon sehr gut für uns, muss man wirklich sagen“, schwärmt Kapitän und Abteilungsleiter Peter Rauch. Jedenfalls gewann der FCP seine beiden auswärtigen Testläufe in Solln (4:1) und zuletzt bei Kreisklassist FC Türk Sport Garching (5:2) recht deutlich.

In Garching wurde sogar ein 0:2-Rückstand eindrucksvoll auf den Kopf gestellt. Nachdem Stefan Moser (40.) zur Pause verkürzt hatte, bemühte Parsdorfs Spielertrainer David Darmoro sein goldenes Händchen und wechselte Dennis Bender und den offiziellen Winterneuzugang Patrick Held ein. Der ehemalige Baldhamer Bezirksliga-Stürmer war nach einem Elf-Spiele-Intermezzo in Dornach zu Saisonbeginn noch vereinslos und hatte sich einmal pro Woche in Parsdorf trainingsfitgehalten.

Über den Jahreswechsel leisteten Bruder Oliver und Darmoro erfolgreich Überzeugungsarbeit, sodass sie nun Patrick Helds Traumeinstand im FCP-Trikot feiern konnten: Mit seinem ersten Schuss erzielte Held den Ausgleich in Garching (46.).

Als mindestens genauso wichtig für den anstehenden Kampf um die Vizemeisterschaft in der Liga, empfand der Torschütze zum 2:3 (65.), Peter Rauch, das Comeback von Innenverteidiger Gabriel Hrase. „Nach seinem Kreuzbandriss war er ein Jahr lang raus. Er konnte in der Hinrunde nur um den Platz laufen und bringt jetzt, als quasi zweiter Neuzugang und absoluter Führungsspieler, wieder viel Qualität auf den Platz.“

„Irgendwie liegt uns scheinbar der Kunstrasen, wenn der Ball keinen Schmarrn macht.“

Von technisch höchster Qualität war indes der Doppelpack, den Dennis Bender binnen zwei Minuten in Garching zum 2:5-Endstand schnürte. „Den ersten trifft er nach einer Ecke volley ins Kreuzeck; den zweiten hebt er von der Mittellinie über den Torwart“, hält das Staunen bei Peter Rauch bis dato vor. „Irgendwie liegt uns scheinbar der Kunstrasen, wenn der Ball keinen Schmarrn macht.“

Der Parsdorfer Kapitän kann es kaum erwarten, welche Überraschungen sein Team in den verbleibenden beiden Vorbereitungsspielen noch in petto hat. „Für uns zählt’s schon seit Vorbereitungsbeginn. Alle sind halbwegs fit zurückgekommen und jeder hat Lust zu spielen.“

Als nächsten Sparringspartner in der Vorbereitung empfangen die Parsdorfer an diesem Samstag, 26. Februar, um 17 Uhr Kreisligist SV Walpertskirchen im Vaterstettener Sportzentrum – auf ihrem liebgewonnenen Kunstrasen. (Julian Betzl)