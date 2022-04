„Schlechtester Platz im ganzen Umkreis“: FC Parsdorf beklagt Qualität des Spielfeldes

Von: Wolfgang Herfort

Die neue Parsdorfer Führung (vo., v.l.): Roman Wieczorek, Florian Huber, Konrad Rauch, Pero Klepsch, Maxi Baier, Nico Guba sowie (hi., v.l.) Jonas Pfeiffer, Roland Pumm, Heinz Hrase, Stefan Moser und Manuel Sauer. Nicht im Bild sind Sonja Winklhofer, Peter Rauch und Sebastian Seubert. © verein

Der FC Parsdorf konnte seine jährliche Mitgliederversammlung wieder als Präsenzveranstaltung im Vereinsstüberl abhalten.

Parsdorf – Den anwesenden Mitgliedern wurden Berichte der Vorstandschaft, der Fußball- und der Jugendabteilung sowie der Kassenbericht präsentiert.

Einen breiten Raum nahm die Diskussion über die nach wie vor ungelösten Raumprobleme sowie des katastrophalen Zustands des Hauptplatzes ein. Sogar die Gegner würden den Platz mittlerweile als „den schlechtesten Platz im ganzen Umkreis“ beschreiben.

FCP-Vorstand Konrad Rauch informierte die Versammlung, schon in Gesprächen mit Firmen zu sein, um zumindest eine Verbesserung der Platzqualität zu erreichen. Eine zeitnahe Lösung der räumlichen Situation hält Rauch aufgrund der fehlenden Finanzierung für den Bau eines Vereinsheims weiterhin für sehr problematisch. Die Finanzlage der Gemeinde Vaterstetten sei nach wie vor sehr angespannt. Man könne dies auch gut am äußerlichen Erscheinungsbild des gesamten Grundschulareals in Parsdorf sehen, da seit Jahren nur das Allernötigste gemacht werde.

Dank für jahrzehntelanges Engagement: Konrad Rauch (r.) verabschiedet Franz Hobmeier aus dem FCP-Vorstand. © Verein

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes führte der aus dem Vorstand scheidende Franz Hobmeier durch die Neuwahlen. Mit Ausnahme der beiden Kassenprüfer Heinz Gaubatz und Markus Maurer (je eine Enthaltung) wurden alle neuen Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt. Die Position des Platzkassiers konnte allerdings nicht besetzt werden, da der langjährig tätige Hans Hetzel ab kommender Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Ihm wurde für sein außerordentliches Engagement mit viel Applaus gedankt. Ebenso gedankt wurde Franz Hobmeier für seine Jahrzehnte langen diversen Tätigkeiten im Verein, dem er weiter sehr verbunden bleiben wird. Er scheidet aus dem Vorstand aus.

Mit einer Fotoserie aus den letzten 25 Jahren wurde der offizielle Teil der Versammlung um beendet, ehe zum gemütlichen Teil des Treffens übergegangen wurde. (ez/hw)