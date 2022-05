Bratwurst für Hattrick: Maxi Volk sichert TSV Ebersberg die Relegation

Will weiterhin beim TSV Ebersberg die Richtung vorgeben, auch wenn der Klassenerhalt verpasst werden sollte: Trainer Timur Tepedelen. © stefan rossmann

Im Liga-Endspurt kommen die Eber so richtig in Fahrt. Seit nunmehr vier Spielen ist die Elf von Trainer Tepedelen ungeschlagen.

München - Der TSV Ebersberg sicherte sich mit einem 5:2-Erfolg gegen den FC Phönix München mindestens die Teilnahme an der Abstiegsrelegation.

Ob mit einem Sieg gegen Ottobrunn am letzten Spieltag sogar der direkte Klassenerhalt in der Kreisstadt gefeiert werden kann, wird sich im Fernduell mit dem ATSV Kirchseeon herausstellen. „Und wenn nicht, habe ich vor der Relegation auch keine großen Ängste“, wollte TSV-Abteilungsleiter Christoph Ametsbichler einen Vorbehalt aber besonders fett unterstreichen: „Solange wir so überragend spielen wie heute gegen Phönix und die Tore zum richtigen Zeitpunkt machen. Dann läuft‘s bei uns!“

Aus einer „geschlossen starken Teamleistung“ ragte für Ametsbichler Eber-Kapitän und Dreifachtorschütze Maxi Volk heraus (41./59./77.). „Der war schon sehr auffällig und hat sich seine Bratwurst verdient.“ Neben Volk trugen sich Yannik Sabatier (54.) sowie Thomas Grünwald (63.) in die TSV-Torschützenliste beim Vizemeister ein. (bj)

FC Phönix – TSV Ebersberg 2:5

Ebersberg: S+M Volk, Grünwald, Wiener, L.Volkmann, Obermair, Schaller, Sabatier, Wieser, Ertl, St.Niedermaier; Schmidmaier, Tepedelen, Beekmann, Lüngen.