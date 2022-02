Bezirksliga-Primus feiert Last-Minute-Coup: Oberföhring-Kapitän Kamm wechselt zum VfB Forstinning

Von: Marinus Savary

David Kamm (r.) wird vorerst nicht mehr im Trikot von RWO auflaufen. © David Kamm

Kapitän und Leistungsträger David Kamm verlässt den Rot-Weiß Oberföhring zur Winterpause. Der Stürmer geht den nächsten Schritt und schließt sich dem VfB Forstinning an.

Oberföhring/Forstinning - Nahezu auf den letzten Drücker der Winter-Transferphase musste der FC Rot-Weiß Oberföhring den Abgang von Leistungsträger David Kamm vermelden. Der Kapitän spielte zwölf Jahre für Oberföhring, will jetzt den nächsten Schritt machen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen.

„Die Qualitäten hat er auf jeden Fall“

Der Trainer des VfB Forstinning, Ivica Coric, freut sich auf seinen Neuzugang und betont dabei, dass er Kamm schon länger im Auge hatte. „Wir sind ja nicht von gestern. Ich schaue gerne im regionalen Umfeld am Wochenende bei Spielen von anderen Vereinen zu und beobachte einige Kicker. Als wir wussten, dass David eine neue Herausforderung sucht, ging es recht schnell. Die Qualität hat er auf jeden Fall. Ich hoffe, dass er sich schnell an die neue Liga gewöhnt und wünsche ihm am Anfang in den Aktionen auch ein Quäntchen Glück. Gerade als Offensivspieler brauchst du das, um gut reinzukommen“, sagt der VfB-Coach auf Nachfrage.

David Kamm über den schweren Abschied und eine Rückkehr zum FC Rot-Weiß Oberföhring

Kamm selbst spielte ganze zwölf Jahre für den Verein und wird RWO weiterhin eng verbunden bleiben. Über seinen Wechsel sagte der Spieler auf der Vereinswebsite: „Mir ist dieser Schritt sehr schwergefallen, weil mir sehr viel am RWO liegt. Dennoch möchte ich die Chance nutzen, mich sportlich höherklassig zu beweisen. Ich bin sehr dankbar für die ganzen Freundschaften, die in über zwölf Jahren in Oberföhring entstanden sind. Der Verein wird immer sehr wichtig für mich bleiben und ich werde trotzdem so oft wie möglich da sein und mir so viele Spiele wie möglich anschauen. Ziemlich sicher werde ich früher oder später in welcher Rolle immer wieder zu Oberföhring zurückkommen und bleibe trotz des Wechsels weiterhin sehr in Oberföhring verwurzelt.“ (Marinus Savary)