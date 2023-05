Neuterminierung nicht möglich: VfB und SCBV senden Reserve-Teams zum Finale

Beim Landkreispokal verzichtet der VfB Forstinning auf Spieler der ersten Mannschaft. © Sven Leifer

Landkreispokal in Ebersberg: Das Finale in Emmering steht an, doch die Kontrahenten VfB Forstinning und SC Baldham-Vaterstetten entsenden ihre Reserven.

Emmering – Zum Abschluss des Endspieltages um den Landkreispokal treffen am Donnerstag, 18. Mai, um 15.30 Uhr bei den Herrenmannschaften die beiden besten Teams des Kreis Ebersberg aufeinander. Im Emmeringer Pfarrbachstadion ist um 15.30 Uhr das Duell des Landesligisten VfB Forstinning gegen den Kreisliga-Zweiten SC Baldham-Vaterstetten geplant. Eigentlich.

Neuterminierung vergeblich: Baldham-Vaterstetten bat beim BFV um Verlegung der Punktspiele

Denn aufgrund des terminlich in diesem Jahr unglücklich in die entscheidenden Punktspiele eingebetteten Finaltages werden beide Vereine nicht mit ihren jeweils besten Vertretungen auflaufen. „Eigentlich wäre das Finale schon ein Highlight“, bekundete auch SCBV-Fußballabteilungsleiter Helmut Lämmermeier. Doch die Baldham-Vaterstettener Herren hätten durch die Terminplanung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) am heutigen Mittwoch und an diesem Freitag Punktspiele bestreiten müssen, am Tag dazwischen das Pokalfinale.

Gespräche zwischen den SCBV-Verantwortlichen und dem Verband bezüglich einer mit ausreichenden Pausen versehenen Neuterminierung der Punktspiele blieben fast ergebnislos – immerhin konnte die für Mittwoch terminierte Nachholpartie gegen Zorneding auf den gestrigen Dienstag vorverlegt werden. Aber angesichts des engen Aufstiegskampfes mit Grüne Heide Ismaning in der Kreisliga 3 (München) wird der SCBV um Chefcoach Gediminas Sugzda „im Wesentlichen mit der zweiten Mannschaft antreten“, erläuterte Lämmermeier.

Sinnhaftigkeit des Kreispokals infrage gestellt: Auch VfB entsendet Mix aus 2. und 3. Mannschaft

Beim Konkurrenten VfB Forstinning besteht dieselbe Problematik. Die Landesligamannschaft erwartet am Freitagabend den TSV Grünwald und braucht im Abstiegskampf jeden Zähler und Spieler. Die Reserve des VfB steht ebenfalls noch voll im Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga, der Fokus von Trainer Hubert Schunk liegt natürlich auf der Punktrunde. Ergo wird der Forstinninger Verein mit einer Mischung zwischen der zweiten und dritten Mannschaft antreten und durch Marco Götz betreut werden.

Durch dieses Szenario wird sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Kreispokals wohl nicht in Luft auflösen, trotzdem werden beide Vereine und die verbliebenen Spieler alles für einen Sieg in die Waagschale werfen. Zumindest ist der vermeintliche Ausgang des Finales nun völlig offen, nachdem sich in erster Linie wohl Spieler der A-Klassenmannschaften der beiden Vereine auf dem Rasen begegnen werden. (arl)