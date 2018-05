Flo de Prato brennt: „Einfach ein geiles Finale, in dem es um alles geht“

Moosach kann Klassenerhalt schaffen

von Olaf Heid schließen

Der Kopf ist noch nicht ganz frei. Aber dennoch soll die Konzentration der Moosacher Landesliga-Kicker ganz dem großen Finale am letzten Spieltag beim ESV Freilassing gelten. Die De Prato-Elf will am Samstag (14 Uhr) um jeden Preis die nervenaufreibende Relegation verhindern.

Moosach – Florian De Prato freut sich auf das Duell in Freilassing. Für den Spielertrainer des TSV Moosach ist es eine der besonderen Partien, warum er Fußball spielt, „einfach ein geiles Finale, in dem es um alles geht“. Mit einem Sieg gegen den direkten Kontrahenten (16./35 Punkte) würden sich die Aufsteiger aus eigener Kraft retten. Bei einem Unentschieden wären die Moosacher (13./37) auf Schützenhilfe, sprich Punktverluste, aus den Partien mit Beteiligung des TSV Neuried (14./36/ gegen Pfarrkirchen) und SB DJK Rosenheim (15./35/ gegen Manching) angewiesen. Ansonsten geht es ab nächster Woche in die ungeliebte Verlängerung, die Relegation.

Das wollen die Mooascher aber unbedingt am Samstag ab 14 Uhr verhindern. „Da spielst du gegen Teams, die alle in der Bezirksliga eine Saison lang Oberwasser hatten“, sieht es der TSV-Coach als undankbare Aufgabe an. „Wir müssten mit unserem kleinen Kader in zwei Wochen weiter vier Spiele bestreiten. Das will bei uns keiner.“ Für den letzten regulären Spieltag der Landesliga Südost rechnet er mit einem 13- bis 14-Mann-Kader.

Aufpassen müssen die Gäste vor allem auf zwei Männer beim ESV – die Toptorjäger Albert Deiter (28 Treffer) und Daniel Leitz (23). „Denen dürfen wir im Strafraum keine Meter schenken“, weiß Flo De Prato. Er sieht bei den Freilassingern aber auch die Defensive (Tordifferenz 71:79) als Schwachstelle an. „Sie haben ähnlich viele Hütten kassiert wie wir (52:80).“

Froh ist De Prato, dass der TSV „endlich“ die Presseerklärung zu den Vorgängen der abgelaufenen, turbulenten Wochen veröffentlicht hat. Er hofft jetzt auf die nötige Ruhe von außen. „Wir haben ja schon gegen Grünwald (1:4 gegen gemerkt, dass der Kopf nicht frei war.“ In Freilassing gelte es nun, noch enger zusammen zu rücken und sich zu fokussieren: „Wir haben alle ein Ziel – dass wir den direkten Klassenerhalt schaffen wollen.“

Wovon es abhängt? „Wir müssen eine gute Einstellung abliefern“,weiß der Regionalliga erfahrene Florian De Prato. „Wir haben die Mentalität dort zu bestehen. Schließlich haben wir in der Rückrunde viele gute Spiel abgeliefert und einige in der Schlussphase noch umgebogen“, ist er zuversichtlich. Für das mentale Plus könnte noch ein anderer Fakt sorgen: Der Fan-Bus wird voll sein. Die Unterstützung durch die „vielen positiv verrückten Moosacher Fans“, so De Prato könnte die Waage zugunsten seines Teams kippen. Die Vorfreude würde dann in Klassenerhalts-Freude umschwenken.