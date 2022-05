Forst United steigt als Vizemeister auf

Von: Olaf Heid

Freude über die Vizemeisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga bei den Handballerinnen des TSV EBE Forst United (vorne, v.l.): Dasha Butomo, Lara Becher, Steffi Pollak, Franziska Ebenkofler, Lara Lau, Yuliia Nechaieva, Sina Maria Fein; (i., v.l.) Felix Mäsel, Lucie Mäsel, Christina Schweiger, Kathi Fries, Anna Dybilasz, Theresa Lettl, Elena Czeslik, Silvia Morath, Jonas Habdank, Jasmin Alnajjar, Konstantin Schlosser und Vivien Schweizer. © verein

BAYERNLIGA-PLAYOFF: Ebersberg siegt beim MTV Stadeln, der das Rückspiel absagt

Ebersberg/Stadeln – Als Bayerischer Vizemeister haben die Handballfrauen des TSV EBE Forst United die Saison abgeschlossen. Bei ihrem letzten Auftritt in den Bayernliga-Playoffs setzten sich die Ebersbergerinnen beim MTV Stadeln mit 30:24 (13:11) Toren durch. Den Aufstieg hatte die Mannschaft um das Trainertrio Konstantin Schlosser, Julius Veihelmann und Jonas Habdank bereits in der Vorwoche, wie berichtet, sichergestellt.

Im Vorfeld hatte sich Ebersberg aber sowieso schon wenig Hoffnung auf den bayerischen Meistertitel gemacht. Zu groß war der Abstand zum führenden TSV Haunstetten II, der nur bei zwei Niederlagen der Schwaben und zwei United-Siegen noch aufzuholen gewesen wäre. Haunstettens Drittliga-Reserve gewann jedoch erwartungsgemäß sein Heimspiel am Samstag gegen den HSV Bergtheim mit 31:28 Toren, so dass der Ebersberger Erfolg in Stadeln tabellarisch nichts mehr brachte.

Info über Absage kam bereits in der Halbzeitpause

Überhaupt hatten die Mannschaften allesamt am gestrigen Sonntag keine Lust mehr auf Handball nach einer langen, anstrengenden Saison. Der finale Spieltag der Playoffs fiel komplett durch Absagen und Nichtantritte ins Wasser und floss durch X:0-Wertungen in die Tabelle ein. Felix Mäsel, der Spartenleiter weiblich bei Forst United, hatte viel Verständnis dafür: „Die Spielzeit war eine irrsinnige Belastung für alle. Und ob Du in dieser Runde als Sechster oder Siebter abschließt, interessiert hinterher wirklich keinen mehr.“

In der Sporthalle in Stadeln waren die United-Funktionäre bereits in der Halbzeitpause vom MTV bezüglich einer Absage des Sonntagsspiels kontaktiert worden. „Wir hätten schon noch gespielt, aber sind auch froh, dass wir nicht mehr mussten, um keine Verletzungen zu riskieren“, erläuterte Mäsel.

Neue Spieler aus der Ukraine verhalfen zum Sieg

Und so wurde der Auftritt in Stadeln der finale des Vizemeisters, der mit einem „wilden, gut gemischten Kader“ angereist war. Die Anfangsphase sei „schlimm“ gewesen, dann stellten sich die Forst Ladies auf das harzlose Spiel ein. „Wir haben es souverän durchgezogen“, freute sich Mäsel über den 30:24-Sieg, zu dem auch die beiden, neuen Spielerinnen aus der Ukraine, Yuliia Nechaieva und Dasha Butomo, beitrugen. Auf der Heimfahrt im Bus wurde gefeiert, an einer Tankstelle extra Verpflegung nachgekauft – und nun steigt bei Forst United die Vorfreude auf die große Aufstiegsfeier am 3. Juni in der Sieghartsburg und der Volksfesthalle.

Ebersberg: Elena Czeslik, Silvia Morath (im Tor); Katharina Fries, Franziska Ebenkofler (1), Lara Becher (3), Lara Lau (5/1), Jasmin Alnajjar (4), Christina Schweiger (6), Steffi Pollak (1), Yuliia Ruslanova Nechaieva (4/1), Dasha Evgenievna Butomo, Sina Fein (2), Lucie Mäsel (2), Vivien Schweizer (2).