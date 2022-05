Forstinning: Nach 1:0 gegen ATSV Kirchseeon - VfB schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Vergeblicher ATSV-Einsatz: Kevin Geber. © sro

Forstinning gelang ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Gegen Kirchseeon setzte es einen effizienten Dreier. Gegen Srbja München will der VfB nun nachlegen.

Kirchseeon – Wie brisant die Ausgangslage für das Derby war, zeigte die Tabelle. Die Gastgeber auf Rang zehn, einen Platz vor der Relegationszone, 31 Punkte. Die Gäste Tabellen-13., erster Abstiegsplatz, 21 Punkte. Für die VfB-Zweite also ein Dreier der Marke „Muss-unbedingt-her“. Und es wurde eine Partie, in der Forstinning „aus seinen zwei Chancen ein Tor gemacht hat und wir keins“, so Christian Barth. Der ATSV-Coach wollte aber gar nicht abstreiten, dass es „der VfB sehr, sehr gut gespielt“ habe.

Der Treffer des Tages, der dem VfB II nun alle Möglichkeiten in Sachen Klassenerhalt offen lässt, fiel in der 25. Minute. Jonas Dirscherl sorgte vor gut 100 Zuschauern dafür, dass Michael Ziegler und sein Team das Schicksal nun in eigenen Händen halten. „Es war ein kleiner Schritt“, so Ziegler, der darauf verwies, dass man den Relegationsplatz nie aus den Augen verloren habe („das sage ich der Mannschaft bei jeder Gelegenheit“). In Kirchseeon habe man sich die drei Punkte in einer vor allen Dingen „sehr zerfahrenen zweiten Halbzeit“ verdient.

Dem wollte Kirchseeons Coach nicht widersprechend, da seine Mannschaft „nicht ihre beste Leistung abgerufen“ habe. „Wir sind nicht so klar vors Tor gekommen, wie es nötig gewesen wäre.“ Barth sah sich in seiner Prognose bestätigt, dass es „bis zum letzten Spieltag interessant bleiben“ dürfte: „Forstinning kann jetzt aus eigener Kraft die Relegation und sogar mehr schaffen. Wir müssen auf uns schauen und unsere Möglichkeiten in die Waagschale werfen.“ Am besten gleich am Mittwoch um 19.30 Uhr im Nachholspiel beim Tabellenführer SK Srbija. „Auch wenn die schon aufgestiegen sind, wird es kein leichtes Spiel.“ (Wolfgang Herfort)