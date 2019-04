Forstinning III empfängt Verfolger Oberpframmern

Spitzenspiel

von Wolfgang Herfort schließen

Christian Scharl schließen

Spiele der B-Klasse 6 im Überblick.

VfB Forstinning III –

Oberpframmern II So., 12:15

Mehr Spitzenspiel geht nicht: Die dritte Vertretung des VfB Forstinning empfängt ihren unmittelbaren Verfolger aus Oberpframmern. „Da müssen wir uns schon mehr strecken als gegen Grasbrunn“, ist sich Forstinnings Trainer Marco Götz der Schwere der Aufgabe bewusst. Mit einem Sieg könnte seine Mannschaft vielleicht schon den entscheidenden Schritt in Richtung A-Klasse gehen. In der Nachholpartie in Grasbrunn musste sich Forstinning III mit einem Punkt begnügen, Oberpframmern II kam dank eines Sportgerichtsurteils auch ohne aktives Eingreifen zu drei Punkten gegen Steinhöring. Spannung ist also garantiert in Forstinning, auch bei den beiden sich in Lauerstellung befindlichen Klubs aus Bruck und Hohenlinden wird das Ergebnis für Interesse sorgen. arl

ATSV Kirchseeon II –

BSG M. Schwaben So., 12:45

Nach drei herben Pleiten reist die BSG zur Reserve des ATSV Kirchseeon. Nach wie vor fehlen einige Stammkräfte, was die Aufgabe nicht leichter machen dürfte. Trotzdem will die Mannschaft von Trainer Flo Harreiner ihre Chance suchen: „Wir müssen weiter arbeiten und dürfen nicht nachlassen. Dann kommt auch wieder das Erfolgserlebnis“, bleibt der Markt Schwabener Coach optimistisch bestimmt. hw