VfB Forstinning verstärkt sich nach herber Auftaktpleite gegen TuS Holzkirchen

VfB Forstinning verliert sein Heimspiel zum Saisonauftakt mit 1:4 gegen TuS Holzkirchen. © SRO EBERSBERG

Mit dem TSV 1860 Rosenheim und dem VfB Forstinning treffen heute Abend zwei Verlierer des ersten Spieltages aufeinander. Der VfB hat zwei neue an Bord.

Forstinning – Während die „60er“ 0:4 in Grünwald untergingen, handelte sich der VfB auch eine deftige Schlappe mit dem 1:4 gegen den TuS Holzkirchen ein. Bei der Nachbetrachtung monierte Forstinnings Fußball-Abteilungsleiter Thomas Herndl vor allem den fehlenden Biss in den Zweikämpfen. Bis zum 0:1 kurz vor dem Seitenwechsel sei die Partie noch ausgeglichen verlaufen, mit einer passablen Ballkontrolle beim VfB. „Doch dann hat Holzkirchen angezogen – und wir sind ins Schwimmen geraten“, bemängelte der Funktionär fehlenden Behauptungswillen bei seiner Mannschaft.

Nach der mit drei Elfmetern gesäumten Partie musste sich dann auch Herndl eine gerechtfertigte Niederlage eingestehen. Ein Auftakt also nach Unmaß, angesichts der noch fehlenden Abstimmungen sowie neu oder weiter fehlenden Akteuren – inklusive dem nun gesperrten Defensivakteur Max Attenberger nach seiner Roten Karten gegen Holzkirchen – werden die Sorgenfalten bei Forstinnings Trainer Florian Hahn nicht geringer werden.

Luka Radulovic kommt von SK Srbija

Immerhin konnte der VfB in den vergangenen Tagen noch einmal auf dem Markt zuschlagen und verpflichtete mit Luka Radulovic einen Abwehrspieler vom SK Srbija, den Hahn auch schon aus einer früheren Trainerstation kennt. Zudem schloss sich Ivan Petrovic dem Landkreisverein an, allerdings ist der erste 18-jährige Stürmer vom SV Planegg-Krailling eher eine Option für die Zukunft.

Einige Baustellen also für den VfB, die der Abteilungsleitung schon im Vorfeld der Saison bewusst waren. Nun gilt es weiterhin, die ersten Saisonpartien der Landesliga Südost irgendwie zu überstehen, um dann konkurrenzfähig und wieder mit komplettem Kader auftreten zu können.

Nicht geringer stellen sich die Probleme aber auch beim Konkurrenten aus Rosenheim dar. Der Traditionsverein muss sich mit seinem neuen Trainer Wolfgang Schellenberg nach zwei Abstiegen in Folge nun in der Landesliga konsolidieren, die 0:4-Pleite in Grünwald zum Auftakt mit einer sehr jungen Mannschaft verheißt kurzfristig auch nicht viel Gutes. (Christian Scharl)