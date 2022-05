Angekommen: VfB Forstinning steigt in Landesliga auf

Unbändige Freude über den Landesliga-Aufstieg: Nach Abpfiff begann die Feier der Forstinninger mit den mitgereisten Fans. © Christian Scharl

VfB Forstinning steigt nach 3:0-Sieg in Otterfing in Landesliga auf

Forstinning – Es ist vollbracht: Der VfB Forstinning sicherte sich mit einem 3:0-Auswärtserfolg beim TSV Otterfing vorzeitig den Meistertitel in der Fußball-Bezirksliga Ost und damit den erstmaligen Aufstieg in der Vereinshistorie in die Landesliga.

Forstinning wird erstmals seit dem einjährigen Gastspiel des TSV Moosach in der Saison 2017/18 den Kreis Ebersberg wieder in der Landesliga Südost vertreten. Unter seinem Trainer Ivica Coric absolvierte der Nordverein eine grandiose Saison mit gerade einmal drei Niederlagen und 24 Siegen, Punkteteilungen brachte der Aufsteiger nicht zustande.

Sofort nach Schlusspfiff ging die Party los

Gleich nach dem Schlusspfiff begannen die ersten Festivitäten auf dem Otterfinger Fußballfeld, fortgesetzt im vereinseigenen Sportheim. Die offiziellen Feierlichkeiten werden am letzten Spieltag gegen den SV Reichertsheim vor eigenem Publikum sowie beim Kreispokalfinale gegen den SV Anzing am Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt), begangen. Dabei möchte der nun ligahöchste Landkreisverein noch zwei sportliche Ziele erreichen: In der Punktrunde den zehnten Sieg in Folge ohne Gegentreffer und natürlich den Pokalsieg.

Die sportliche Geschichte des Tages ist schnell erzählt: Die Mannschaft des VfB Forstinning knüpfte nicht komplett an die starken Vorstellungen der vergangenen Wochen an und tat sich vor allem im ersten Durchgang schwer gegen den bereits als Absteiger feststehenden TSV Otterfing. Immer wieder landeten die Zuspiele in die Spitze im ganz freien Raum oder gleich im Aus. „Wir haben es dem VfB immerhin schwer gemacht“, freute sich Otterfings Abteilungsleiter Dominik Urban über die funktionierende Gegenwehr nach dem zuletzt desaströsen 0:9 gegen Siegsdorf.

„Slapsticktreffer“ für die Platzherren

Wegbereiter mit drei Toren: Bakary Touray. © Christian Scharl

Und tatsächlich musste ein äußerst kurioser Treffer für die Führung der Gäste herhalten. Nach einer geblockten Freistoßflanke lag die Lederkugel herrenlos am Elfmeterpunkt. Bei dem anschließenden, sehr brachialen Klärungsversuch eines Otterfinger Abwehrspielers prallte die Kugel durch die abgesendete Wucht über den im Weg stehenden Körper von Bakary Touray in das Netz der Platzherren (30.). Für Urban „ein Slapsticktreffer, wie in der gesamten Saison schon“.

Ansonsten brachte ein Rückfall in eigentlich vergangen geglaubte Zeiten den VfB um einen zweiten Treffer im ersten Durchgang: Kapitän Korbinian Hollerieth nutzte tatsächlich einmal zwei Großchancen nicht nach Vorarbeiten von Ivan Bacak und Kevin Becker. VfB-Coach Coric schien sichtlich nicht einverstanden mit der Vorstellung seiner Akteure, immer wieder musste er korrigierend eingreifen.

VfB Forstinning erstmals Landesligist

Doch letztlich blieb der Sieg trotzdem ungefährdet. „Wir hatten keine richtige Torchance“, musste auch Urban eingestehen. Forstinning hatte alles im Griff – ohne zu glänzen. Einwechselspieler Jonas Dirscherl vergab Mitte der zweiten Halbzeit eine Großchance, in der Schlussphase machte Forstinning aber noch einmal ernst.

Touray köpfte eine Idealflanke von Abdelilah Erraji aus kurzer Distanz zum 2:0 (83.) ein, die Messe des Spiels war gelesen. Das Kuriosum bei diesem Treffer: Erraji nutzte seinen rechten Fuß zum Flanken. Und kurz vor dem Ende krönte Touray seinen Sahnetag mit einem Sahnesolo zum 3:0 (90.). Der Rest: Der traditionelle Mannschaftskreis gleich nach dem Schlusspfiff mit einer kurzen Ansprache von Coric, die Überreichung des Meisterpokals durch den BFV-Vertreter Wolf-Peter Schulte und anschließend: Nur noch Jubel. Der VfB Forstinning ist erstmals ein Landesligist. arl