Forstinning zieht Hinrunden-Bilanz: "Note zwei, das war gut"

Der VfB Forstinning will auch in der Rückrunde jubeln. Foto: Christian Riedel

VfB unterstreicht Aufstiegsambitionen

von Julian Betzl schließen

Forstinning – Mit kleiner Verspätung schließt auch der VfB Forstinning am Mittwoch seine zweite Hinrunde in der Bezirksliga Ost ab. Zeit für ein Zwischenzeugnis. Trainer Ivica Coric verteilt „die Note zwei, das war gut“.

Seine Begründung: „Das, was anfangs so viele prophezeit haben, ist nicht passiert. Wir haben uns nach dem Umbruch gut gefunden und hatten im August sogar eine sehr gute Phase. Es ist ein bisschen schade dass uns Urlaube und Verletzungen aus dem Rhythmus gebracht haben.“ Die fehlende Partie gegen Finsing ausgeklammert, hat der VfB zwar zehn Tore weniger als zur Halbzeit der furiosen Premieren-Spielzeit erzielt, dadurch allerdings nur sechs Zähler eingebüßt. „Es ist diesmal ja unser Erfolgsrezept gewesen, sehr konstant gegen die Teams hinter Platz fünf zu gewinnen“, erklärt Coric. „Andererseits haben wir gegen die oberen Vier keinen Punkt gemacht. Da sieht man auch anhand der zehn weniger geschossenen Tore, dass uns die Kaltschnäuzigkeit fehlt. So wie in Baldham, wo wir das Spiel zur Halbzeit auch für uns hätten entscheiden können.“

Abgesehen davon, fließt die Vergangenheit nicht mehr in die Bewertung des VfB-Coaches ein. „Ob wir besser oder schlechter als letztes Jahr sind – auf diesen Schmarrn lasse ich mich nicht ein. Spieler und Situation sind anders. Wenn wir die 30-Punkte-Marke noch vor dem Winter überschreiten können, haben wir die sportliche Perspektive, um den zweiten Platz mitmischen zu können. Die Qualität, gegen die Oberen noch konsequenter zu sein, haben wir.“

Quelle: fussball-vorort.de