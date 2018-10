Forstinnings Hendl: „Ich bin mit dem Punkt zufrieden“

Für den VFB reicht es gegen Dorfen nur zu einem Remis.

Der VFB Forstinning wollte auswärts beim TSV Dorfen seine Siegesserie weiter ausbauen. Ein verschossener Elfmeter und eine strittige Schiedsrichterentscheidung sorgten für die Punkteteilung.

Eine äußerst turbulente Anfangsphase bekamen die Fans in Dorfen geboten mit dem besseren Start für den Gast. Nach einem weiten Freistoß in den Dorfener Strafraum war VfB-Kapitän Mathias Hirt zur Stelle und köpfte zum 0:1 ein.

Doch die Heimelf um ihren Trainer Christian Donbeck zeigte Reaktion und entwickelte in der Folgezeit enormen Druck. „Wir haben in dieser Phase kaum einen Zweikampf gewonnen und waren nicht präsent genug“, kritisierte Herndl die Schwächephase seiner Mannschaft.

Dorfen besaß also das Momentum und durch zwei schnelle Treffer von Michael Friemer und Benedikt Hönninger auch die Führung zum 2:1. Mit schnellen Zügen nach vorne münzte der TSV seine Hoheit zu diesem Zeitpunkt exzellent um. „Dann haben wir uns aber wieder fangen können,“ berichtete Herndl über den Rest der ersten Halbzeit inklusive eines Lattenkopfballs von Nico Weismor. Die zweite Halbzeit begann mit einem Strafstoß für den VfB nach einem Foulspiel an Ivan Bacak. Nachdem mit Kevin Becker der Elfmeterschütze vom Dienst fehlte, und sein Vertreter Bacak behandelt wurde, trat Nico Weismor zur Auführung an. Doch dem Forstinninger Akteur geriet sein Versuch zum „Uli-Hoeness-Gedächtnis-Elfer“ nach den Worten von Forstinnings zweiten Abteilungsleiter Peter Leberfing. Die Chance zum Ausgleich also vergeben, doch kurz darauf eröffnete sich Forstinning erneut die Gelegenheit vom Strafstoßpunkt aus nach einem Foulspiel an Linksfuß Kirchev. Diesmal trat Bacak an und verwandelte sicher zum 2:2.

In der Folgezeit blieb das Spiel offen, Forstinning war nun besser in der Partie als noch im ersten Durchgang. Weitere Möglichkeiten durch Felix Füschl, Korbinian Hollerieth und Emin Aynaci blieben ungenutzt, doch kurz vor dem Schlusspfiff jubelte der Forstinninger Anhang. Nach einem von Dorfens Schlussmann Alexander Wolf abprallenden Ball drückte Einwechselspieler Simon Kürbs das Spielgerät zum vermeintlichen 3:2 über die Torlinie. Doch der Unparteiische entschied zum Entsetzen der Forstinninger auf Foulspiel. Eine „dubiose Entscheidung“, wie nicht nur Herndl empfand.

„Ein interessantes Match. Vor der Partie wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen. Unterm Strich bin ich auch jetzt mit dem Punkt zufrieden. Leider haben wir es nicht geschafft, aus den besseren Chancen Kapital zu schlagen,“ analysierte Forstinnings Abteilungsleiter Thomas Herndl das 2:2-Remis beim Tabellennachbarn TSV Dorfen.