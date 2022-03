Fortuna steht Fortuna zur Seite: Pframmern hadert - „Unfassbar, wie man so ein Spiel verlieren kann

Von: Wolfgang Herfort

Die Jungs vom TSV Oberpframmer belohnten sich nicht für ihren Aufwand. © Christian Riedel

Es war nicht nur die erste Pframmerner Niederlage seit Beginn der Frühjahrsrunde, sondern auch ein Rückschlag im Abstiegskampf. Zudem ein Tiefschlag für die Moral.

Unterhaching - „Unfassbar, wie man so ein Spiel verlieren kann“, schimpfte TSVO-Abteilungsleiter Benedikt Fürst: „Da war so viel drin, und wir haben so wenig draus gemacht.“

Im Gegensatz zu den Gastgebern, die zu exakt vier Kontern kamen, von denen drei im Tor der Gäste landeten. Das 1:0 (16.) konnte Bastian Wagner noch ausgleichen – 1:1 (49.). „Dann fangen wir uns einen saublöden Elfer“, ärgerte sich Fürst über das 1:2 aus Pframmerner Sicht (60.). Sein Ärger wuchs mit dem 1:3 – wieder war Fortuna auf Seiten von Fortuna (76.). Fürsts Bilanz „aus gefühlt 90 Minuten Ballbesitz. Wenn du in so einem Spiel keine drei Punkte holst, musst du dir in die Augen schauen und fragen, was das soll. Mir fehlen die Worte.“ Gut möglich, dass das Gastspiel in Haching in Pframmern noch für Furore sorgt. (Wolfgang HErfort)

Pframmern: Krötz, M. Niedermaier, G. Huber, T. Lutz, Fl. Niedermaier, Kotter, Em. Lutz, Esterl, Wagner, Teschauer, Köster – Da. Niedermaier, Fürst, Max. Roettinger, Leidl.