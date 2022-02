Franco Flückiger „verärgert“ seine Spieler in Pliening - Wenn der Trainer durchs „Oly“ hechtet

Sieggarant im Stadtderby gegen 1860 München: Türkgücü-Keeper Franco Flückiger, zugleich Trainer in Pliening. imago © kolbert-press/Ulrich Gamel/Imago images

Franco Flückiger ist derzeit der überragende Mann bei Türkgücü München. In seiner Freizeit ist der Keeper Trainer beim C-Klassisten TSV Pliening-Landsham.

Pliening – So gerne und gut gelaunt Franco Flückiger für gewöhnlich am Kirchweg den Trainingsstart der Plieninger Fußballherren anpfeift: Sein extrabreites Grinsen konnte dem Übungsleiter des C-Klassisten am Donnerstagabend nicht einmal Sturmtief Ylenia aus der Visage blasen.

Flückigers Siegerlächeln war ein Relikt des Vorabends, das im Antlitz der Löwen-Anhänger unter den Plieninger Kickern eine ganz besondere Strahlkraft entwickelte. Einige von ihnen hatten dem Münchner Stadtderby zwischen Türkgücü München und dem TSV 1860 München auf der Tribüne beigewohnt. Acht der insgesamt 8000 verkauften Eintrittskarten für das Drittliga-Duell hatte Franco Flückiger im Plieninger Mannschaftskreis verteilt.

Franco Flückiger „verärgert“ seine Spieler

Die Nachfrage war groß, man hat als Amateurkicker schließlich selten die Gelegenheit, den eigenen Trainer live durchs Olympiastadion hechten zu sehen. Obendrein gegen den eigenen Lieblingsklub. „Die Sechzig-Fans unter den Jungs hatten aber hinterher nicht mehr viel zu lachen“, feixt Flückiger, der sich in den letzten Wochen durch herausragende Leistungen seinen Stammplatz im Türkgücü-Tor erarbeitet hatte und auch entscheidende Aktien am überraschenden 2:1-Derbysieg hielt.

So sei beispielsweise die Begrüßung mit Plienings Angreifer Wolfgang Röcklein, „Sechzig-Fan in blauer Vollmontur“, nach Spielende etwas unterkühlter als gewohnt ausgefallen. „Aber grundsätzlich interessieren sich die Jungs schon dafür, wie es um ihren Trainer sportlich bestellt ist und wie Türkgücü als Verein intern funktioniert“, erzählt der 30-jährige Profi-Keeper, dass er etwaige Nachfragen besonders in den jüngst so turbulenten Wochen rund um den Insolvenzantrag seines Arbeitgebers genutzt habe, „um die überwiegend medial negative Außendarstellung des Klubs etwas korrigieren zu können.“

TSV Pliening-Landsham: Spieler bekommen Plan von Flückiger

In seiner nebenberuflichen Übungsleiterfunktion versucht sich Flückiger derweil seit Vorbereitungsbeginn Mitte Januar mit seinem bislang unveränderte Kader, an „der Weiterentwicklung taktischer Komponenten und konditioneller Verbesserungen“. Die Aufstiegsränge sind durch eine mittelmäßige Hinserie für den TSV Pliening-Landsham bereits in weite Ferne gerückt. „Leider war es zuletzt in den englischen Drittliga-Wochen schwierig für mich, alle Trainingseinheiten zu leiten“, sagt Franco Flückiger. „Aber die Jungs bekommen trotzdem einen Plan von mir, den sie unter der Anleitung von Führungsspielern wie Christian König oder Moritz Märkl bisher super umgesetzt haben.“

Bei Spielansetzungen kommen sich C-Klassist Pliening-Landsham und (Noch-)Drittligist Türkgücü kaum in die Quere. Wenn der TSV also an diesem Sonntag zuhause um 13 Uhr sein erstes Testspiel gegen die Münchner Hobbymannschaft Glorious Bastards bestreitet, könnte das Trainer-Grinsen wieder extrabreit sein. Je nachdem, wie tags zuvor das Auswärtsspiel von Türkgücü München beim MSV Duisburg (Samstag, 14 Uhr) gelaufen ist. (Julian Betzl)

Plieninger Testspiele

Sonntag, 27. Februar, 16 Uhr: SG Feldkirchen/Dreistern III (H); Donnerstag, 3. März, 19.30 Uhr: FC Finsing III (A).