TSV Aßling und TSV Grafing: Doppelte Nullnummer

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Vehement dagegen gehalten und auch zwei Tore geschossen: Das hat Grafinger mit Torschützin Sandra Moleh (r.). Doch das reichte den Bärenstädterinnen nicht, um auf eigenem Platz gegen Schechen zu punkten. © stefan rossmann

Sowohl die Damen des TSV Aßling als auch des TSV Grafing verlieren ihre Spiele am Wochenende.

TSV Aßling – TSV Neubeuern 0:2 Drei weitere, kurzfristige Ausfälle trübten die Aßlinger Aussichten vor dem Anstoß. Anstatt als Favorit in die Partie zu gehen, trat das Team von Laszlo Ziegler mit nur zehn Spielerinnen an. „Momentan haben wir einfach Sch... am Fuß, anders kann man es nicht sagen“, ärgerte sich auch Co-Trainer Mario Brunner. Dabei wäre Aßlings Kader eigentlich groß genug, doch derzeit sind die Lücken nicht zu schließen.

Entsprechend viel Platz bot sich den Gästen auf dem Platz. Die Folge: das frühe 0:1 (6.). „Wir hatten dann zwei Chancen auszugleichen, aber das war es schon“, klagte Ziegler, der den Gästen letztlich nach dem 0:2 (56.) einen „mehr als verdienten Sieg“ bescheinigte. Die Personalsituation dürfte sich bis Donnerstag (Nachholspiel beim SV Dornach) kaum bessern.

Aßling: Brandmüller, Deliano, Henke, Riedl, Voglrieder, Klostermeier, Funkenhauser, Hofmann, Resch, Geißinger-Sowa.

TSV Grafing – SV Schechen 2:4 Dass gegen den Tabellendritten nicht viel zu holen sein würde, war vorab klar. Und Schechen wurde der Einschätzung gerecht. Es dauerte nur elf Minuten, bis die Gäste vorne lagen. „Zu Recht“, wie Grafings Trainer Robert Haseitl bekundete, „da waren wir noch ein wenig orientierungslos.“ Mit seiner Einschätzung, vom Gegentor wachgerüttelt worden zu sein, lag der Coach ebenfalls richtig. Anschließend habe man „ein gutes Spiel abgeliefert, mit vielen starken Szenen“. Zwei verwertete Sandra Moleh zum Grafinger 2:1 (25./34.). Nach der Pause boten sich weitere Gelegenheiten, „aber die Tore schoss Schechen“. War das 2:2 abseits verdächtig (58.), „kannst das 2:3 nicht verteidigen, einfach gut gespielt“ (61.). Grafing machte auf, kassierte prompt das 2:4 (90.+4). hw

Grafing: Metzner, Seibold, Huber, Köll, Oswald, Brandl, Garnreiter, Bürgmayr, Friedl, Moleh, Riedl – Matijevic, Geiling.