SpVgg Markt Schwabener Au tendiert gegen TSV Turnerbund zur „klassischen Manndeckung“

Von: Julian Betzl

Teilen

Erstmalig richtig gefordert werden Elisabeth Weber und die SpVgg Markt Schwabener Au in dieser Saison vom TSV Turnerbund an diesem Samstag. Foto: christian riedel © christian riedel

Seit langem steht Matthias Reiter mit seinem Team mal wieder am spieltaktischen Scheideweg. Für gewöhnlich sind die Gegner der Schwabener Fußballerinnen mit deren Tempo und Technik seit nunmehr fast vier Jahren schlichtweg überfordert.

Markt Schwaben – Selten muss sich der Trainer der SpVgg Markt Schwabener Au also so intensiv mit der Gegneranalyse beschäftigen wie an diesem Samstag, wenn der TSV Turnerbund München um 16 Uhr zum Duell der beiden Kreisliga-Goliaths im Schwabener Sportpark antritt. Goliath Markt Schwaben kann sich nach fünf Ligaspielen 15 Zähler und ein Torverhältnis von 34:2 ans Revers seiner blütenweißen Weste heften, während die Münchner Verfolger bereits einmal die Punkte teilen mussten und maßgeblich von ihrer Torjägerin Sheeva Seyfi abhängig scheinen (35:1). „Mit ihren schon 19 Saisontoren ist sie natürlich überragend, schnell und eiskalt vor dem Tor“, weiß Reiter. „Gott sei dank, haben wir mit Eva Schmitt, Laura Staudigl und Anna Formanski gleich mehrere Spielerinnen in diesem Granaten-Format.“

Für Matthias Reiter, der die Schwaben-Damen nun seit fünf Jahren coacht, stellt sich vor dem Spitzenspiel eine entscheidende Frage: „Nehmen wir ihre Topstürmerin in eine Manndeckung über das ganze Feld im Stil der 90er-Jahre oder haben wir den Mut, unser gewohntes System einfach durchzuziehen.“ Persönlich, sagt Reiter, tendiere er zur „klassischen Manndeckung“, werde dies aber noch mit seinen Führungsspielerinnen besprechen. Sollte nach 90 Minuten die Frage nach dem vorerst größeren Kreisliga-Goliath geklärt sein, können sich die Fußballfans auch auf das Nachspiel freuen.

Um 18 Uhr versucht die Schwabener Kreisklasse-Reserve gegen den TSV Hohenbrunn-Riemerling, die ersten Saisonzähler einzufahren. „Das lief bisher etwas unglücklich, weil sich unsere Torfrau vor zwei Spielen verletzt hat und seitdem immer eine Feldspielerin ins Tor musste“, erläutert Reiter.