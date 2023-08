Bezirksligist TSV Aßling gewinnt erstes Testspiel – Debütantin Lina Lohmar überzeugt

Von: Julian Betzl

Nach wenigen Sekunden erzielte Bortenschlager (weiß, 4. v.re.) die 1:0-Führung für den TSV Aßling. © stefan rossmann

Die Frauen des TSV Aßling bestanden ihren ersten Test gegen den SV Prutting. Besonderes Lob ernte sich die erst 16 Jahre alte Lina Lohmar.

Aßling – Dem Tempo das die in Weiß gekleidete Spielerin mit der Rückennummer 46 auf der linken Außenbahn vorlegte, konnten die roten Gegenspielerinnen vom SV Prutting selten folgen. Eben ein solcher Sprint von Lina Lohmar war es, der den 3:1-Schlusspunkt hinter den Testspielauftakt des TSV Aßling vorbereitete – und Trainer Laszlo Ziegler ein Lächeln aufs Gesicht zauberte.

„Lina ist unheimlich schnell. Ich glaube, ich habe noch nie eine so schnelle Spielerin gesehen“, schwärmte Aßlings Frauencoach von einem eindrucksvollen Debüt der 16-Jährigen in der Bezirksligamannschaft.

Lina Lohmar soll fest in der B-Jugend spielen – weitere Einsätze in der Vorbereitung möglich

Ziegler habe das blitzschnelle Nachwuchstalent während der Sommerpause der B-Juniorinnen „einfach mal mitnehmen“ wollen, um Lohmar bei den Damen zu testen. Trotz ihres „sehr starken“ Auftritts im ersten Freundschaftsspiel der Saisonvorbereitung soll die 16-Jährige laut Ziegler aber noch eine Saison fest in der B-Jugend kicken. Angesichts der derzeit vielen Urlaubsabsenzen scheint eine weitere Einladung Zieglers in der Vorbereitung aber nicht ausgeschlossen.

Daher sehe er die Testspiele auch durchweg „als reine Trainingseinheiten“ an und zog ein zufriedenes Fazit nach dem ersten Auftritt am Büchsenberg. „In der ersten Halbzeit waren wir mit vielen guten Spielzügen sehr dominierend und haben uns viele Situationen vor dem Tor erarbeitet.“ In der zweiten Halbzeit habe man dann die schweren Beine gemerkt, die einen 90-minütige Krafteinheit unter der Woche hinterlassen habe.

Mit dem ersten Angriff markierte Heidemarie Bortenschlager das 1:0 (1.). „Aus einer Abseitsstellung“ lief TSV-Goalgetterin Sandra Funkenhauser in Durchgang zwei dem 2:0 entgegen (64.), ehe sie nach eingangs erwähnter, wieselflinker Vorarbeit von Lina Lohmar nurmehr zum 3:1-Endstand einschieben musste (83.). Eva Lang konnte zwischenzeitlich zum 1:2 für die Pruttinger Kreisliga-Frauen verkürzen (67.).