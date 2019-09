Laszlo Ziegler und die Tabellenführerinnen vom TSV Aßling beim FC Langengeisling

„Es kommen schwere Aufgaben auf uns zu“

Die nächste Bewährungsprobe in der Bezirksliga steht den Aßlinger Fußballfrauen bevor. Am Sonntag gastiert die Truppe um Coach Laszlo Ziegler beim FC Langengeisling zum Duell der Mitaufsteiger.

Die Aßlingerinnen gehen in Erding (Anlage: Am Weiher 16) jedoch mit viel Selbstvertrauen auf den (Kunstrasen-)Platz, schließlich haben sie zuletzt den letztjährigen Meisterschaftsrivalen TuS Bad Aibling II mit 3:1 abgefertigt. „Endlich konnten wir dieses starke Team schlagen“, jubelt Damenleiterin Patricia Henke. Der erste Durchgang war eher mau gewesen, aber im zweiten legten die Frauen vom Büchsenberg den Schalter um. „Da konnten wir uns nochmal sammeln und haben eine andere Körpersprache, Willen und Ehrgeiz gezeigt. Und das Spiel verdient an uns gerissen“, lobt Ziegler. „Der Sieg war sehr wichtig für uns. In den nächsten Spielen kommen schwere Aufgaben auf uns zu.“

Eine davon ist der FCL, der ebenfalls in die Bezirksliga nachgerutscht ist. Mit der passenden Einstellung und in Bestbesetzung soll am Sonntag gegen die junge FCL-Elf der nächste Dreier eingespielt werden. ola Tipp – 0:3