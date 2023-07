Frauenfußball im Landkreis Ebersberg: Es fehlen die Anführerinnen

Von: Julian Betzl

Eine Könnerin bittet zum Tanz: Wenn die mehrfache Kreistorschützenkönigin Sandra Funkenhauser (in Rot am Ball) ihre Gegenspielerinnen ausdribbelt, staunen nicht nur die Fans ihres TSV Aßling. © stefan rossmann

Zum Status Quo des Frauenfußballs im Landkreis Ebersberg: Anlässlich des WM-Starts haben wir uns in den Vereinen umgeschaut.

Landkreis – In Australien und Neuseeland wurde am Donnerstag das größte Fußball-Event des Jahres angepfiffen. Kommenden Montag taucht in Melbourne um 10.30 Uhr (MEZ) auch die deutsche Frauennationalmannschaft gegen Marokko ins Weltmeisterschaftsgeschehen ein. Anlass genug für einen Rundum-Blick zum Stellenwert, den der Frauenfußball im Landkreis Ebersberg genießt. Dabei fällt schnell eine Sache auf: Keine der acht Frauenmannschaften aus sieben Landkreisvereinen, die in der kommenden Spielzeit für den Punktspielbetrieb gemeldet sind, wird – Stand heute – von einer Frau trainiert.

Auch die Suche der EZ nach einer Abteilungsleiterin oder Teammanagerin verläuft vergeblich. Der erste „Insider“, der ans Telefon geht, ist zwar ein Mann, hat für diese patriarchale Struktur aber eine Erklärung parat. „Dieses Problem haben wir schon seit Jahren, und unsere Gesellschaft nimmt auf viele der Ursachen dafür keine Rücksicht“, sagt Matthias Reiter. Der 40-jährige Fußballtrainer hat die Frauen der SpVgg Markt Schwabener Au in den vergangenen zwei Spielzeiten aus der Kreisklasse in die Bezirksliga geführt und fokussiert sich seit acht Jahren auf den Frauenfußball.

Auseinandersetzungen mit Eltern: Trainerinnen hören auf

„Hier fühle ich mich wohl, weil eben der testosterongeladene Schwachsinnsanteil aus dem Männerfußball fehlt. Und im Jugendbereich, egal, ob Mädchen oder Jungs, werden Einfluss, Anspruch und Pöbeleien der Eltern immer mehr.“ Wenn Reiter von verbalen Anfeindungen gegen Unparteiischen und Gegner in den jüngsten Altersklassen spricht, seien das keinesfalls Einzelfälle, sondern vielmehr die erste Abschreckung für Mädchen, sich als Jugendtrainerinnen zu engagieren. „Letztes Jahr hatten wir in Markt Schwaben noch vier Nachwuchstrainerinnen. Jetzt haben wir zwei wegen Auseinandersetzungen mit Eltern verloren.“

„Auf dem Trainingsplatz kriegen die Mädchen und Frauen oft das hinterste Eckerl“, sagt Schiedsrichterin Marion Pricha. © privat

Dazu kann auch Marion Pricha (39) etwas sagen. Sie ist aktive Kreis-Schiedsrichterin ein. Auch sie glaubt, dass der Frauenmangel in Führungspositionen des Landkreisfußballs mit dem unterschiedlichen Auftreten in der Öffentlichkeit zu tun hat. „Männer sind grundsätzlich mutiger. Da gibt es sicher Ausnahmen. Aber mir fällt auch im Schiedsrichterwesen auf, wie erschreckend gering der Frauenanteil ist. Das wird gerade erst peu à peu besser.“

Frauenmannschaften spielen im Verein oft die zweite Geige

Faktisch fehlen dem Frauenfußball im Landkreis die Anführerinnen. Dass aktive Spieler sich immer seltener als Nachwuchstrainer engagieren können oder wollen, beklagt der Großteil der Sportvereine unabhängig von Geschlecht und Sportart. „Die Vereine müssten da die Hand draufhaben und den Mädchen gewisse Plätze frei halten“, sagt Marion Pricha und meint das im übertragenden und wörtlichen Sinn. Mit 14 Jahren hat sie angefangen, Fußball im Verein zu spielen. Zwischen 2005 und 2015 hat sie beim TSV Poing alle Höhen und Tiefen miterlebt, die der Amateursport zu bieten hat. Erst als Spielerin, später als Abteilungsleiterin war sie beim bis dato im Kreis unerreichten Höhenflug durch die Landesligajahre (2010 bis 2012) und vor der zwischenzeitlichen Auflösung auch beim Neustartversuch in der A-Klasse dabei.

Was aus Prichas Sicht damals wie heute unverändert ist: das Standing einer Frauenmannschaft innerhalb des Vereins. Und sei sie auch noch so erfolgreich. „Das fängt bei der Kabinenbelegung an – und auf dem Trainingsplatz kriegen die Mädchen und Frauen oft das hinterste Eckerl“, sagt die Schiedsrichterin. „Sogar in der Bundesliga haben manche Mannschaften Schwierigkeiten, anständige, geschweige denn gleichwertige Trainingsmöglichkeiten wie die Männer zu bekommen.“

Frauen in führenden Rollen bleiben oft nicht auf Dauer

Dabei könnte mehr Teamwork helfen. „Ich hätte als Spieler gerne eine Frau im Trainerteam gehabt“, sagt Reiter. Die Erfolge eines Vereins, für mehr weiblichen Input in verschiedensten Positionen zu sorgen, seien oft zeitlich begrenzt. „Natürlich ist das Kinderkriegen so gesehen ein Problem. Meine Frau hätte im Zweifel jetzt auch nicht die Möglichkeit, regelmäßig ins Training zu kommen. Da sind wir wieder bei gesellschaftlichen Problemen“, diagnostiziert Reiter.

„Hier fühle ich mich wohl, weil der testosterongeladene Schwachsinnsanteil aus dem Männerfußball fehlt“, sagt Trainer Matthias Reiter. © privat

Zweifellos sind aktuell der TSV Aßling, SpVgg Markt Schwabener Au, SC Baldham-Vaterstetten, TSV Grafing, TSV Poing und SV Hohenlinden bemüht, den Frauenfußball im Ligabetrieb und letztlich am Leben zu halten. Auch der ASV Glonn will mit seiner Freizeitmannschaft unter dem Damen-Duo Manuela Meistring (Spartenleiterin) und Cheftrainerin Julia Hartl möglichst bald wieder um Punkte spielen. Nur sind sich der Schwabener Trainer Reiter und Schiedsrichterin Pricha einig, dass die Zahl an Fußballerinnen in absehbarer Zeit bestenfalls stagniert und die Zahl an Spielgemeinschaften ähnlich wie im Männerbereich zunimmt. Daran werde auch eine weibliche Variante des Sommermärchens 2006 bei dieser Frauen-WM eher nichts ändern.

Stimmung und Familienfreundlichkeit: Die schönen Ecken in der Nische

Was Reiter und Pricha eint, ist die lieb gewonnene Koketterie mit den schönen Ecken in der Nische. „Frauenfußball ist der einzige Bereich, wo ich noch richtig Bock habe, zu trainieren“, sagt Reiter. Und Marion Pricha ergänzt: „Ich kann nur empfehlen, sich Spiele der Frauen-Bundesliga anzuschauen. Da braucht es keine 70 000 grölenden Zuschauer, wo junge Familien teils Angst haben, hinzugehen.“ Und fügt an: „Männer feiern Fußball einfach anders. Bei den Frauen und Mädchen geht‘s bei toller Stimmung noch familiär zu.“

