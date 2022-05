Unfaires Entscheidungsspiel? SVH-Zweite steigt ab, legt aber Einspruch ein

Von: Olaf Heid

Nichtabstiegsfreude bei Parsdorfs Kickern (v.l.): Benedikt Hilger, Dennis Bender, Mika Konheiser und Gabriel Hrase bejubeln eines ihrer fünf Tore gegen Hohenlinden. Foto: c. Riedel © c. Riedel

Nicht weniger als der Klassenverbleib stand im Reserven-Duell zwischen dem FC Parsdorf und dem SV Hohenlinden am finalen Spieltag in der B-Klasse 6 auf dem Spiel.

Parsdorf – Die spannende Konstellation, dass sich beide Mannschaften nur mit einem Sieg sicher retten konnten, sorgte für ein außergewöhnlich großes, dreistelliges, Zuschauerinteresse an der Purfinger Straße.

Ein Blick auf die Startaufstellungen verriet Kennern, dass diese Abendveranstaltung nicht mehr viel mit B-Klasse zu tun haben dürfte. „Parsdorf hatte viele Spieler aus der Ersten dabei, die sehr aggressiv, willig und spielerisch klar besser aufgetreten sind als wir“, fand Robert Jovanovic, der selbst als Spielertrainer der SVH-Erstvertretung in der Zweiten aushalf.

Selbstredend wollten auch die Herliner nach dem Kreisliga-Abstieg die zweite Versetzung mit Verstärkungen verhindern, mussten vor der Pause aber schon dreimal verletzungsbedingt wechseln und sich in der Folge spielerisch geschlagen geben. Nach einer Ecke köpfte Gabriel Hrase zur Parsdorfer Führung ein (40.), die Peter Rauch aus spitzem Winkel mit seiner Tor-Premiere in der Reserve prompt ausbaute (42.).

„Auf dem frisch gemähten und gewässerten Platz war das für uns von Anfang an ein geiles Spiel“, freute sich Rauch, der gewöhnlich als Kapitän und Torjäger in der Kreisklasse aufläuft. Wobei die Grenzen zwischen Team eins und zwei beim FCP fließend seien. „Bei uns herrscht eher ein Überangebot an freiwilligen Meldungen für die Zweite“, sei Rauch als Abteilungsleiter stolz auf den intakten Zusammenhalt am Ende einer „insgesamt verkorksten Saison“.

Den aufgestauten Frust vergangener Wochen kombinierten und schossen sich die Parsdorfer nach dem Seitenwechsel aus den Trikots. Mit dem 3:0 durch Elyas Rohde war die Gegenwehr der Gäste gebrochen (55.). „Aber wir hatten so viel Spaß, dass wir einfach weiter angelaufen sind“, konnte der Abteilungsleiter nach weiteren Toren von Dennis Bender (62.) sowie Mika Konheiser (69.) seinem Spielertrainer Maxi Baier zum 5:0-Heimsieg und Klassenerhalt gratulieren. „Maxi wurde vor der Saison zusammen mit Basti Seubert als Trainerteam ins kalte Wasser geschmissen“, erklärte Rauch. „Bei unseren Personalproblemen haben die Jungs – ab der Winterpause auch Aufstiegstrainer Jens Guba – einen super Job gemacht.“

In Hohenlinden wird der Neuaufbau im Sommer nun auch bei der Reserve eine Klasse tiefer weitergehen. „Aufgrund der Gesamtsituation im Verein, wäre es ohnehin schwierig gewesen, die B-Klasse zu halten“, vermutete Robert Jovanovic. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen: Der SVH legte beim BFV aufgrund der vielen FCP-Spieler aus der Ersten offiziell Protest gegen die Spielwertung ein. (bj/ola)

FCP II: Ber.Hilger, Hrase, Plowka, Pfeiffer, Rauch, Bender, Darmoro, Thul, Schmid, Rohde, Konheiser; Harner, Ben.Hilger, Baier, Kießling, Huber. – SVH II: Roß, Klein, Winkler, Ittlinger, Mujic, Wimmer, Königsmark, Ficklscherer, Abstreiter, Jovanovic, Kirmair; Hufschmid, Eisenreich, Fischer, Lihl, Rathke, Schelmbauer.