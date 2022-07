Franz Mitterhofer: 60 Jahre bei den Schiedsrichtern

Besondere Ehrung: Franz Mitterhofer (3. v.l.) aus Ebersberg wurde mit der Verbandplakette ausgezeichnet. Obmann-Vize Ronny Schmidt, BSA-Mitglied Gerhard Kirchbichler, Obmann Sepp Kurzmeier und Ehrenamtsbeauftragte Carmen Jutta Gardill (v.l.) gratulieren. Foto: bfv © bfv

Seit dem 1. Dezember 1962 ist Franz Mitterhofer Mitglied der Schiedsrichtergruppe Chiem. Dafür wurde der Unparteiische vom TSV Ebersberg jetzt vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) mit einer der höchsten Ehrungen für Schiedsrichter in Bayern schlechthin ausgezeichnet.

Ebersberg – Gerhard Kirchbichler vom Bezirks-Schiedsrichterausschuss überreichte ihm für 60 Jahre Mitgliedschaft die Verbandsplakette. Bis zur Landesliga hatte sich Mitterhofer in seiner aktiven Laufbahn als Unparteiischer hochgearbeitet. In der damals vierthöchsten Spielklasse war er von 1975 bis 1977 aktiv. Im Anschluss daran war der Ebersberger über viele Jahre als Referee in der A-Klasse (heute Kreisliga) und später auch noch in den Klassen darunter gern gesehen. Nach seiner aktiven Zeit kam er als Schiedsrichter-Beobachter zum Einsatz, ab 1996 auch in der Landesliga. Schon seit 2002 ist Mitterhofer Ehrenmitglied der Schiedsrichter-Gruppe Chiem.

„Ohne Schiedsrichter geht nix!“

Weil in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie keine Ehrungen stattfinden konnten, war die Liste der Ausgezeichneten lang, die Gruppen- und Kreis-Obmann Sepp Kurzmeier auf die Bühne des „Happinger Hofs“ bat. Kirchbichler lobte die Verbundenheit der Schiedsrichter und bedankte sich im Namen des BFV. „Ehre wem Ehre gebührt!“, war das Thema der Kreis-Ehrenamtsbeauftragten Carmen Jutta Gardill. „Auch wenn leider immer öfter die Wertschätzung und der Respekt so manchen Vereins oder Spielers zu wünschen übrig lässt, so ist doch allen klar, dass ohne Schiedsrichter – fast – nichts geht.“ Kurzmeier bedankte sich bei allen Schiedsrichtern für ihre Treue und nimmermüden Einsatz.

Eine besondere Ehrung ist auch die Verbandsmedaille in Gold für 50 Jahre Tätigkeit in der Schiedsrichtergruppe. Auch Helmut Lechner (TSV Steinhöring) wurde damit ausgezeichnet. Den Gruppenehrenwimpel für 35 Jahre erhielten August Paul (TSV Ebersberg) und Franz Sporer (TSV Emmering). (ez)