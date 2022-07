Erdinger Meister Cup: Frauen von der SpVgg Markt Schwabener Au nur vom Punkt zu stoppen

Entspannt nach der Vorrunde, Freude aufs Finale bei Laura Staudigl (l.) und der SpVgg Markt Schwabener Au.

Nichts weniger als die Meister unter den Meistern wurden beim 16. Erdinger Meistercup gesucht. Sozusagen die Champions League des bayerischen Amateurfußballs im Erwachsenenbereich im Rahmen mehrerer Kleinfeldturniere.

Markt Schwaben/Moosburg – Auf der Anlage des FC Moosburg werden im Landesfinale der Damen auch die Fußballerinnen der SpVgg Markt Schwabener Au an diesem Samstag (ab 11:30 Uhr) starten.

Mit 15 Zählern Vorsprung hatte sich die Mannschaft um Trainer Matthias Reiter in der abgelaufenen Spielzeit souverän zum Champion der Kreisklasse München 1 gekrönt und war beim Vorrunde-Meistertreffen in Dingolfing gleich mit zwei Teams vertreten. Zu recht, schließlich war der zweite SpVgg-Anzug als Meister der A-Klasse 3 nicht minder verdient in die Kreisklasse aufgestiegen.

In der Vorrundengruppe B erwischte die Markt Schwabener Erstvertretung mit Siegen über Ergolding II (4:2) sowie den SV Perkam (3:0) einen Start nach Maß. Nach der 1:1-Punkteteilung mit dem FC Forstern II und einem 5:0 über die SG Perlach/Pullach zog das Reiter-Team als Gruppensieger ins Halbfinale ein. „Das haben wir gegen Ruderting II mit 3:0 auch sehr souverän gewonnen“, lobte der Übungsleiter eine „insgesamt sehr gute Leistung des gesamten Teams“ aus, die jedoch nicht mit einer weiteren Siegertrophäe belohnt wurde.

Endspiel entscheidet sich erst im Achmeterschießen

In einem ausgeglichenen Endspiel setzten sich die Kickerinnen aus Forstern mit 2:0 im Achtmeterschießen durch. „Gerade in einem solchen Umfeld konnte man aber sehr gut die tatsächliche Klasse einiger unserer Spielerinnen sehen“, tröstete Reiter auch die Zweitvertretung, die sich punktlos bereits nach der Vorrunde verabschieden musste.

„Da hat auch Selbstvertrauen gefehlt, um sich gegen die zum Teil vier Klassen höher spielenden Mannschaften durchzusetzen“, analysierte Matthias Reiter. Schmälern konnte dies den positiven Gesamteindruck einer doppelten Meister-Saison freilich nicht. Und in Moosburg gibt’s noch eine Zugabe. Gegner sind der SC Amicitia München, FC Ruderting II und FC Schweinfurt II. bj/ez