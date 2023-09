„Situation nicht angenehm“: Emmering will ersten Saisonsieg – TSV-Reserve verspielt Führung

Von: Julian Betzl

Andauerndes Kopfzerbrechen: Emmerings (grün) Michael Niedermaier und (re.) Christian Breu auf Siegsuche. Foto: riedel © riedel

Emmering gastiert bei der ASV Großholzhausen und will den erwünschten Befreiungsschlag. Die Kreisliga-Reserve des TSV spielt dagegen nur Remis.

Er habe den Eindruck gehabt, berichtet Christian Breu vom Emmeringer Trainingsplatz, dass Übungsleiter Christian Kramlinger in dieser Woche besonders darauf geachtet habe, „die Lockerheit drin zu behalten“. Gewiss kein einfaches Unterfangen für den TSV-Coach, angesichts des vermurksten Saisonstarts, der den Pfarrbächern bislang mit jedem Spieltag erneut aufs Brot gestrichen wird.

ASV Großholzhausen – TSV Emmering 20:00

„Die Situation wird nicht angenehmer, je länger wir auf den ersten Sieg warten“, sagt der spielende Pressesprecher Christian Breu. „Man merkt, dass jeder von uns weniger Selbstvertrauen hat, obwohl wir ja seit vier Spielen nicht mehr verloren haben.“ Die jüngste Remis-Serie der Grün-Weißen dürfte sich unter normalen Umständen gerne heute Abend fortsetzen. Schließlich merkt Breu an, dass der ASV in der Vorsaison in der Bezirksliga-Relegation gekickt hat und schon in den Jahren zuvor verlässlich heimstark aufgetreten ist.

Bloß sehnt sich in Emmering jeder Fußballer und Fan nach einem Befreiungsschlag, den ihnen eben nur der erste Saisonsieg verschaffen kann. „Gerade im letzten Drittel fehlt uns das Selbstvertrauen. Da suchen wir oft nicht den Abschluss, spielen weniger intuitiv und hadern mehr“, hat Breu in den bisherigen fünf Partien beobachtet und erlebt. Richtig „überragend“ spielt und fängt derzeit nur ein Emmeringer: Torhüter Tobias Schütze.

Der Rest braucht den Brustlöser auf dem Punktekonto. Womit man wieder bei Kramlingers Trainingsansatz unter der Woche wäre. „Er haut nicht drauf, sondern baut uns mit vielen Übungsformen auf, die Bock machen und hat eine positive Ausstrahlung.“ Bei den Torschussübungen im Abschlusstraining, gibt Breu zu, sei die eingeschlichene Verunsicherung trotzdem allgegenwärtig und offensichtlich gewesen. (bj)

TSV 1864 Haag – TSV Emmering II 1:1

„Natürlich hätten wir lieber drei Punkte mitgenommen, wenn wir 1:0 vorne sind. Aber am zählt für uns jeder Punkt.“ Viel gab es aus Sicht von Trainer Manuel Sedlmaier nicht auszusetzen am Auftritt der Emmeringer Kreisligareserve auf dem kleinen Nebenplatz in Haag. „Da warst du schnell am gegnerischen Sechzehner“, freute sich Sedlmaier am meisten über die einzig gelungene Strafraumszene, als sich Michael Tuscher den Ball überlegt, auf den rechten Schlappen legte und ins lange Toreck zur Gästeführung verwandelte (25.).

Damit machte Tuscher das anfangs leichte Chancenplus der Heimelf zur Makulatur. Das schnelle Hin und Her zwischen den Strafräumen produzierte in der Folge noch einen Pfostentreffer sowie einen Hochkaräter für die Sedlmaier-Elf, die sich wiederholt bei Torwart Simon Ametsbichler für sein Formhoch bedanken konnte. Nur beim Kopfballtor nach einem Freistoß durch Hasan Sinani zum 1:1-Ausgleich (75.) war auch Ametsbichler machtlos. (bj)

TSV Emmering II: Simon Ametsbichler, Peter Mayr, Stefan Englhart, Kilian Widmann, Florian Brandl, Dominik Lohmaier (75. Manuel Sedlmaier), Alois Kirchlechner, Florian Oeckl, Michael Tuscher, Thomas Köck, Alex Scheibel.