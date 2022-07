Die „Könige der Kreisliga“: TSV Zorneding gewinnt Final-Four-Turnier der Münchner U19-Meister

Von: Julian Betzl

Meister der U19-Meister (stehend v.l.): Felix Mühlhölzl, Luis Mikusch, Fabio Homann, Korbinian Rieder, Janek Kaiser, Fynn Johannsen, Julian Kolbe und Kilian Göpfert; (kniend v.l.) Julian Ullrich, Dominik Engstler, Leon Ast, Maximilian Gerdemann, Paul Schweighardt, Raphael Göpfrich, Hannes Gehart, Marinus Savary. Nicht im Bild: Magnus Polster, Gabor Balla, Jannik Ast, Paul Freihaut, Julius Gontard, Felix Tieking, Jacob Gerdemann, Liam Allert Lorenzo, Maximilian Bail. Foto: verein © verein

Als kleines Trostpflaster für die vier Meister-Teams im Fußballkreis München sei das Final-Four-Turnier um die Kreisliga-Krone der U19-Junioren wohl erdacht worden, sagt Florian Höger.

Zorneding – „Eine Art Trostpreis, weil wir nach der Rückrunde ja nicht mehr aufsteigen konnten.“ Nicht nur für den Großteil seiner Mannschaft, sondern auch für den Zornedinger Jugendtrainer selbst, bildete das Meister-Meeting in Ottobrunn also den Abschluss einer langen gemeinsamen Reise.

Vor sechs Jahren übernahm der 23-jährige Florian Höger, damals selbst noch Nachwuchskicker beim TSV, gemeinsam mit Jakob Bouacha die sportliche Betreuung der Jahrgänge 2003/2004. Von der D-Jugend an hat Höger also seine Schützlinge durch den Jugendbereich begleitet – und schwitzt nun mit einigen von ihnen gemeinsam in der Vorbereitung auf die Kreisligasaison mit den Zornedinger Herren.

TSV Zorneding: „Münchens beste Kreisliga U19“

Der anhaltenden Aufstiegseuphorie im Herrenkader von Trainer Sascha Bergmann mengen die „jungen Wilden 2003er“ nicht nur eine Rückrundenmeisterschaft mit 16 Punkten aus sechs Partien und 26:10 Toren bei. Nach zwei K.o.-Spielen á 45 Minuten Spielzeit in Ottobrunn beenden sie ihre Jugendkarriere wahlweise als „Kings of Kreisliga“ oder „Münchens beste Kreisliga U19“. So zumindest drückte das TSV-Team in den sozialen Medien seine Freude über den 1:0-Endspielerfolg gegen den FC Stern aus. Im Halbfinale wurde der FC Schwabing ebenfalls mit 1:0 (Torschütze Marinus Savary) geschlagen, das Parallelspiel verlor die SpVgg Markt Schwabener Au gegen den FC Stern.

„Das Halbfinale war sehr offen und spannend“, erzählt Florian Höger, „aber nach einem Platzverweis für Schwabing haben wir die Kontrolle übernommen.“ Dagegen sei das Endspiel fast Einbahnstraßenfußball gewesen, das ein sehenswertes Freistoßtor von Luis Mikusch zugunsten des TSV entschied.

Dass seine Jungs nach Abpfiff noch Energie zum Feiern übrig hatten, wunderte den Trainer schon. „Nach 20 Minuten hätte ich die halbe Mannschaft wegen schwerer Beine auswechseln können.“ Zwei Akteure kamen beispielsweise gerade noch rechtzeitig von einer Alpenüberquerung zurück.

Keine Siegerehrung und Pokale

Eine geschlossene Energieleistung, die symbolisch für den über Jahre geschmiedeten Zusammenhalt im Mannschaftskern stehe. „Da sind einfach mega Jungs dabei, die sich auch privat mal zu zehnt beim Döneressen treffen.“ Eine Trophäe hätte das Siegerteam allemal verdient gehabt, findet Höger. Die kurzfristig angesetzte Endrunde habe der BFV „scheinbar nicht für voll genommen“. Keine Siegerehrung, keine Pokale. Kein würdiger Rahmen für einen Abschied, der Höger nach dieser geschlossenen Energieleistung „umso schwerer fällt“.

Der Jugendcoach Florian Höger fängt kommende Saison beim FC Deisenhofen als Co der U8 nochmal klein an. Als Mittelfeldspieler reitet er die Zornedinger Aufstiegswelle in der Kreisliga weiterhin mit. „Ich bin sehr, sehr stolz darauf, einen so coolen Abschluss mit den Jungs für dieses schöne Projekt erreicht zu haben.“ Nun freut sich Höger darauf, den Konkurrenzkampf mit ihnen aus einer neuen Perspektive zu betrachten. „Ich bin schon gespannt, wer mich von meiner Position verdrängt!“