Kreisklasse 6: Knöcklein lässt Zorneding jubeln - Kleine Eber verspielen 2:0-Führung

Teilen

Kopfball Richtung Gästetor: Der Versuch von Zornedings Niklas Eberhardt (r.) brachte aber keinen Erfolg. © sro

Der TSV Zorneding gewinnt knapp aber verdient gegen Höhenkirchen und setzt sich damit oben fest. Der TSV Ebersberg II geht nach 2:0-Führung mit 2:4 baden.

TSV Zorneding – SpVgg Höhenkirchen 1:0

„Es war ein verdienter Sieg. Wir waren über weite Strecken dominant. Höhenkirchen war nur auf Konter aus“, sagte Zornedings Trainer Sascha Bergmann nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg. „Eigentlich müssen wir schon in der ersten Hälfte in Führung gehen.“ Schussversuche von Schuster und Jarosch wurden jedoch abgeblockt.

Den Treffer des Tages erzielte stattdessen Tobias Knöcklein (65.). Nach einer ausgespielten Ecke stand der Neuzugang vom TSV Waldtrudering am langen Pfosten goldrichtig. Kurz darauf machte Zornedings Rückhalt Mirko Pietrzak die beste Möglichkeit der Gäste zunichte und sicherte dem TSV den vierten Erfolg in Serie.

Seit rund 450 Spielminuten steht hinten nun die Null. Bei sechs Zählern Vorsprung auf Verfolger Egmating sind die Zornedinger Favorit auf den zweiten Tabellenplatz, der am Saisonende über die Relegation zum Aufstieg in die Kreisliga führen könnte. (fhg)

Zorneding: Pietrzak, Ullrich, Bayer, Tristl, Rimböck, Knöcklein, Eberhardt, Schuster, Jarosch, Englmann, Bouacha - Schiffmann, Höger, Holzmann, Dornstädter.

TSV Grasbrunn-Neuk. – TSV Ebersberg II 4:2

„Die Punkte waren nicht eingeplant, trotzdem fühlt es sich nach drei verschenkten Punkten an“, saß der Frust bei Manuel Markio tief. Denn in den letzten zwölf Minuten der Partie verspielte die Mannschaft des Ebersberger Coaches spektakulär eine 2:0-Führung.

„Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Spiel noch hergeben kann“, rätselte Markio, ob er nicht sogar selbst mit vier Auswechslungen in der Schlussviertelstunde zu der Unruhe in Reihen der kleinen Eber beigetragen hatte.

Dabei saß man nach den frühen Traumtoren von Lukas Schedo (2.) und Alex Niedermaier (13.) noch recht selbstsicher in der Halbzeit beisammen. Bis der kollektive Blackout im letzten Akt einsetzte, hatten die Gäste sogar noch drei gute Gelegenheiten auf 3:0 zu erhöhen. Markio: „Wie Grasbrunn dann so schnell vier Tore gemacht hat, weiß ich gar nicht mehr so recht.“ (bj)

Ebersberg II: Keinholz, Giglinger, Häußler, Albrecht, Weiser, Erhard, Hartl, Gröninger, A. Niedermaier, Schedo, Lüngen; Skowronek, Markio, Meyer, Pausch, Schweizer, R. Huber.