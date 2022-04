TSV Emmering: „Tief, zweimal quer mit Auge, perfekt!“

Kommt auch mit 13 Spielern zurecht: Christian Kramlinger. © stefan rossmann

Es scheint nicht die feine Emmeringer Art, sich in Personaldiskursen zu ergehen. „13 Kaderspieler müssen auswärts auch mal reichen“, findet der Chefcoach der Kreisliga-Elf.

Emmering – Weil die Reserve parallel zum Auswärtsspiel beim FC Grünthal im Einsatz war, wurde man in der Kaderzusammenstellung zwar kreativ, keinesfalls aber geschwächt.

„Alle 13 Jungs haben meine Vorgaben erfüllt, in der ersten Hälfte den Ball in eigenen Reihen laufen lassen, hinten nix zugelassen und ein hervorragendes Umschaltspiel gezeigt“, schwärmte Kramlinger explizit vom Emmeringer Tor des Tages durch Thomas Leykam (41.): „Anspiel in die Tiefe, zweimal mit Auge quer gelegt, perfekt gespielt!“

Wie erwartet, versuchte der FCG mit allen Mitteln nach der Pause zum Ausgleich zu kommen, vorwiegend mit weiten Diagonalbällen und „rüde-grenzwertigen“ Tacklings gegen den flinken Michi Niedermaier. Abgesehen von drei handelsüblichen Paraden, musste TSV-Keeper Andi Kleingütl aber nicht mehr eingreifen. „Rundum verdient und souverän runtergespielt ohne zu bolzen“, erklärte Coach Kramlinger und freute sich mit seinen 13 Mitstreitern, „nun auch spielerisch“ wieder in der Erfolgsspur zu fahren. (bj)

Emmering: Kleingütl, C+M Niedermaier, Wimmer, Gressierer, C. Breu, Voglsinger, M. Tuscher, Leykam, C. Kirchlechner; Beil, Köck.